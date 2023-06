Tỷ phú thoát chết nhờ từ chối chuyến lặn biển vào phút chót tiết lộ bí mật với chủ tàu lặn Titan

Bloom đã chia sẻ các tin nhắn giữa ông và giám đốc điều hành của OceanGate, Stockton Rush, cho thấy ông và con trai được đề nghị "mức giá vào phút chót" là 150.000 USD cho mỗi người (120.000 bảng Anh) – giảm giá so với mức phí 250.000 USD (195.000 bảng Anh) thông thường.



Trong một bài đăng trên Facebook, Bloom nói: 'Tôi bày tỏ lo ngại về an toàn và Stockton nói với tôi: "Mặc dù rõ ràng là có rủi ro nhưng nó an toàn hơn nhiều so với bay trực thăng hoặc thậm chí là lặn biển".

'Ông ấy hoàn toàn tin rằng nó an toàn hơn băng qua đường. Tôi chắc chắn rằng ông ấy thực sự tin những gì mình nói. Nhưng ông ấy đã rất sai lầm'.

Jay Bloom và con trai Sean. Ảnh: DailyMail.

Vào tháng 2 năm nay, Stockton Rush - người cũng thiệt mạng trong vụ mất tích tàu lặn, đã đề nghị ông Bloom và con trai là Sean thực hiện chuyến lặn tới tàu Titanic vào tháng 5. Cả hai chuyến lặn vào tháng 5 đều bị hoãn lại do thời tiết và chuyến lặn bị trì hoãn cho đến ngày 18/6, ngày diễn ra tai nạn khủng khiếp

Ông Bloom cho biết: 'Tôi đã nói với ôngh ấy rằng do lịch trình nên chúng tôi không thể đi cho đến năm sau. Vậy là chỗ của chúng tôi thuộc về Shahzada Dawood và cậu con trai 19 tuổi của ông, Suleman Dawood". Đây là 2 trong số 5 người khác đã thiệt mạng trong chuyến du ngoạn này.

Bloom cho biết, ông và con trai Sean sẽ tưởng niệm những người đã mất.

Hình ảnh chụp lại các tin nhắn với Stocken Rush mà Bloom công bố cho thấy, Rush đã nhiều lần cố gắng trấn an Bloom về sự an toàn của tàu lặn Titan và chuyến thám hiểm xác tàu Titanic.

Bloom cho biết Sean con trai ông rất lo lắng về những rủi ro sau khi nói chuyện với một người bạn - cậu bạn là người nghiên cứu sự sống dưới dáy đại dương và đã cảnh báo về những khả năng có thể xảy ra cho chuyến lặn biển đó khiến Sean cũng thấy lo.

Nhưng sau khi nghe chuyện, Rush nói: 'Tôi rất vui khi được gọi điện video với cậu ấy ấy. Tôi tò mò không biết những người không hiểu biết sẽ nói mối nguy hiểm là gì và nó là thật hay tưởng tượng'.

Họ đã thảo luận về cách thân tàu sẽ đối phó với áp lực, hoặc thậm chí nếu nó tiếp xúc với cá voi hoặc mực.

Ông Rush nói: 'Mặc dù rõ ràng có rủi ro nhưng nó an toàn hơn nhiều so với bay trực thăng hoặc thậm chí là lặn biển, Thậm chí đã không có một chấn thương nào trong 35 năm đối với tàu ngầm phi quân sự'.

Đến ngày 24/4, Rush lại nhắn tin cho Bloom mời tham dự chuyến thám hiểm, với đề xuất chi phí giảm chỉ còn 150.000 USD mỗi người. Nhưng Rush cho biết kế hoạch của ông đã kín và phải tới sang năm ông mới đi được.

Ảnh chụp màn hình các tin nhắn của Bloom với ông chủ Stockon Rush của OceanGate - công ty vận hành tàu lặn Titan. Ảnh: DailyMail.

Bloom cũng cho biết lần cuối ông gặp trực tiếp Rush là ngày 1/3, khi Rush đưa ông đi thăm triển lãm tàu Titanic ở Luxor. Trong bữa trưa ngày hôm đó, họ lại nói chuyện về chuyến lặn biển và vấn đề an toàn. Nhưng "Rush hoàn toàn tin rằng chuyến đi sẽ an toàn hơn cả sang đường" - Bloom cho biết.

Năm người bên trong tàu lặn Titan đã thiệt mạng ngay lập tức khi chiếc tàu lặn gặp phải một 'vụ nổ thảm khốc' chỉ cách mũi con tàu bị đắm 1.600 ft, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ tuyên bố hôm qua 22/6. Tàu ngầm điều khiển từ xa của một tàu Canada đã tìm thấy các mảnh vỡ dưới đáy đại dương.

Nhưng các quan chức nói rằng các nhà thám hiểm có khả năng đã chết vào Chủ nhật - trước khi các máy bay quân sự sử dụng phao siêu âm phát hiện ra thứ mà họ nghĩ có thể là âm thanh 'đập' của tín hiệu SOS trong nước. Hải quân Hoa Kỳ cho biết họ nghe thấy một âm thanh giống như một vụ nổ khi liên lạc bị mất khoảng hai giờ sau khi nhóm thám hiểm lặn xuống. Hải quân đã chuyển thông tin đó cho Cảnh sát biển, một người trong cuộc cho biết.

Phớt lờ cảnh báo

Đạo diễn phim Titanic James Cameron, người đã thăm xác tàu đắm nổi tiếng nhất thế giới tới 30 lần, cho biết thảm kịch xảy ra trong tuần tương tự như thảm họa năm 1912, khi thuyền trưởng liên tục phớt lờ các cảnh báo về một tảng băng trôi sắp tới nhưng vẫn tiếp tục đi với tốc độ tối đa, và kết quả là có nhiều người chết.

Theo các tài liệu của tòa án, một cựu nhân viên của công ty vận hành OceanGate đã nêu lên những lo ngại về an toàn đối với tàu lặn Titan. David Lochridge, cựu giám đốc hoạt động hàng hải của OceanGate, tuyên bố anh ta bị sa thải sai trái sau khi bày tỏ lo ngại về việc công ty bị cáo buộc 'từ chối tiến hành thử nghiệm quan trọng.

Đạo diễn Cameron cho biết, một số thành viên hàng đầu trong cộng đồng kỹ thuật lặn sâu thậm chí đã viết thư cho công ty nói rằng những gì họ đang làm là mang tính thử nghiệm với hành khách và các chuyến lặn cần phải được chứng nhận.

Thông điệp rõ ràng của đạo diễn Cameron được đưa ra sau khi có thông tin tiết lộ rằng Rush - ông chủ của OceanGte, đã được cảnh báo nhiều năm trước rằng 'phương pháp thử nghiệm' của ông có thể dẫn đến thảm họa - và trong một cuộc phỏng vấn khác, ông đã nói về việc 'phá vỡ các quy tắc' để chế tạo tàu ngầm.

Các chuyên gia cho rằng có rất ít triển vọng tìm lại được hài cốt của những nhà thám hiểm gặp nạn.

'Đây là một môi trường cực kỳ khó bao dung. Các mảnh vỡ phù hợp với một vụ nổ thảm khốc của con tàu.. chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và tìm kiếm – nhưng tôi không có câu trả lời cho các triển vọng vào lúc này', Paul Hankin, một chuyên gia về biển sâu tham gia nghiên cứu cuộc tìm kiếm, cho biết.