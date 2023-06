U tuyến giáp khổng lồ, to như quả bưởi, làm biến dạng vùng cổ

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ với kích thước thùy phải 10x6cm, kích thước thùy trái 12x7cm, phát triển cả lên phía trên và đẩy xuống nền cổ, gây hiệu ứng khối mạnh với các cơ quan lân cận, đè hẹp khí quản.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị H (65 tuổi, Văn Lâm, Hưng Yên) tiền sử bị bướu giáp 15 năm nay, không có triệu chứng gì. Bà H cho biết, khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, cổ bà bị chèn ép, khó thở, nuốt vướng nhẹ, khó thở tăng khi nằm ngửa.

Hình ảnh chụp phim khối u tuyến giáp lớn của bệnh nhân H. Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Quân đội 108 phát hiện bà H bị u tuyên giáp khổng lồ, biến dạng vùng cổ. Chụp CT xác định bướu giáp rất to: kích thước thùy phải là 10x 6cm, thùy trái 12 x 7 cm, đè ép các tổ chức xung quanh, đè hẹp khí quản.

Bệnh nhân vào khoa ngoại lồng ngực, các bác sĩ xác chẩn bệnh nhân bị bướu giáp khổng lồ, chèn ép khí quản và có chỉ định phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật tiên lượng khó khăn do bướu giáp to gây biến dạng vùng cổ, biến đổi cấu trúc giải phẫu, đè ép khí quản, có thể làm nhuyễn khí quản gây suy hô hấp cấp.

Khối u tuyến giáp lớn gây biến dạng vùng cổ của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Trong phẫu thuật, phát sinh tình huống khó khăn do khí quản bị hẹp và biến dạng nên quá trình gây mê đặt ống nội khí quản khó. Bên cạnh đó do bướu giáp to, mạch máu tăng sinh, các mốc giải phẫu thay đổi, ê kíp phẫu thuật phải rất thận trọng, phẫu thuật kéo dài. Tuy nhiên sau 2 giờ ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, bệnh nhân sau mổ không gặp biến chứng chảy máu, khàn tiếng hay tê tay.



Kíp phẫu thuật u tuyến giáp “khổng lồ”. Ảnh BVCC

TS, bác sĩ Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Quân đội 108, phẫu thuật viên chính của ca phẫu thuật cho biết, đây là trường hợp đặc biệt, bướu tuyến giáp phát triển ngày càng to dần gây biến dạng vùng cổ.

Khối quá lớn làm ảnh hưởng các cấu trúc giải phẫu kế cận và tình trạng tăng sinh mạch máu của khối u làm tăng nguy cơ chạy máu trong phẫu thuật.



Khối u tuyến giáp khống lồ được lấy ra. Ảnh BVCC

TS Hải khuyến cáo, bệnh nhân nếu phát hiện bướu giáp, cần được khám chuyên khoa, đánh giá tình trạng bệnh. Tránh đề bướu quá to chèn ép khí quản gây các biến chứng nặng nề, hoặc khó khăn cho phẫu thuật.