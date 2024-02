U19 B.Bình Dương và U19 PVF khởi đầu chật vật ở giải U19 quốc gia

VCK Giải U19 Quốc gia 2024 diễn ra tại sân Gò Đậu (Bình Dương) từ ngày 21/2 - 5/3 với sự góp mặt tại VCK gồm 12 đội vượt qua vòng loại. 12 đội tham dự VCK được chia vào 3 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Các đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Gặp U19 Đồng Tháp ở trận khai màn vòng chung kết U19 Quốc gia, U19 B.Bình Dương sớm lấn lướt thế trận trước đối thủ. Tuy nhiên, các chân sút trẻ đội bóng đất Thủ lại gặp khó bởi hệ thống phòng ngự đá rắn và không ngại lăn xả trong các tình huống của U19 Đồng Tháp.

Có nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ U19 B.Bình Dương thiếu chính xác có thể mở tỷ số sớm.

Bên cạnh đó, việc các chân sút thi đấu thiếu chuẩn xác ở khâu cuối cùng để sớm ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Điều đó khiến U19 B.Bình Dương chỉ có được niềm vui khi đội trưởng Minh Thuận ra chân khá nhanh từ việc thủ môn đội khách để bóng bật ra ở phút 78.

Chủ nhà U19 B.Bình Dương nhọc nhằn vượt qua U19 Đồng Tháp ở trận ra quân.

Có được bàn thắng, U19 Bình Dương triển khai lối chơi trở nên dễ dàng hơn. Trong khi U19 Đồng Tháp buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng cũng không có thêm bàn nào khác.

Ở trận đấu sớm, U19 PVF đánh bại U19 Huế bởi bàn thắng duy nhất của Văn Bách để giành chiến thắng sát nút 1-0.

Vào ngày mai 22/1, VCK U19 Quốc gia sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu tại hai bảng B và C. Trong đó, bảng B có trận đấu của U19 Hà Nội và U19 HAGL, U19 Phú Yên gặp U19 Đông Á Thanh Hoá. Ở bảng C, U19 Bình Phước đấu U19 SLNA ,U19 Viettel chạm trán U19 Khánh Hoà. Các trận đấu này đều diễn ra trên hai sân phụ B và C của sân Gò Đậu.