U23 Hàn Quốc "nhường" U23 Việt Nam để loại U23 Thái Lan?

Sau 2 lượt trận đầu ở bảng C, U23 Thái Lan có được 4 điểm và hiệu số bàn thắng +3 (ghi 5 bàn, lọt lưới 2 bàn) như U23 Hàn Quốc nhưng đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn dẫn đầu bảng C vì cầu thủ của họ nhận ít thẻ phạt hơn (điểm fair play 0 so với -3). U23 Việt Nam xếp thứ 3 với 2 điểm, U23 Malaysia sớm bị loại khi chưa có điểm nào.

Báo Thái nghi ngờ U23 Hàn Quốc "nhường" U23 Việt Nam (áo đỏ). Ảnh: AFC.

Trước khi lượt trận cuối diễn ra, cả U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đều có cơ hội giành quyền vào tứ kết. Tuy ít hơn 2 điểm so với 2 đối thủ cạnh tranh nhưng U23 Việt Nam lại "dễ thở" hơn về lịch thi đấu khi chỉ phải gặp U23 Malaysia. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Thái Lan.

Tuy vừa bị U23 Việt Nam cầm hoà nhưng với thực lực của mình, U23 Hàn Quốc đủ sức đánh bại U23 Thái Lan để giành ngôi đầu bảng C. Điều đó khiến báo chí Thái Lan không khỏi lo lắng trước viễn cảnh đội nhà bị loại ở vòng bảng.

Theo tờ Thai Rath và Siamsport, U23 Hàn Quốc không tung vào sân đội hình mạnh nhất khi đối đầu U23 Việt Nam. Thay vào đó, họ dồn sức cho trận đấu cuối vòng bảng với U23 Thái Lan. Bằng chứng là việc HLV Hwang Sun-hong cất ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình - Lee Kang-in trên ghế dự bị ở lượt trận thứ 2.

Roma ra giá bán Zaniolo

Trwosc sự quan tâm của AC Milan, Inter Milan và Juventus dành cho Nicolo Zaniolo, Ban lãnh đạo AS Roma khẳng định rằng, họ chỉ chấp nhận để tiền vệ 22 tuổi ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022 nếu có CLB nào chồng đủ 65 triệu euro (56 triệu bảng) lên bàn đàm phán.

Man City đánh tiếng muốn có Saka

Saka đang nằm trong tầm ngắm của HLV Guardiola. Ảnh: Getty.

Tờ Daily Mail cho hay, Man City đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ cánh Bukayo Saka của Arsernal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Mùa giải vừa qua, cầu thủ 20 tuổi có 12 pha lập công cùng 7 đường kiến tạo thành bàn sau 43 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hợp đồng giữa tuyển thủ Anh với "Pháo thủ" có thời hạn tới tháng 6/2024.

HLV Pochettino trách móc Ban lãnh đạo PSG

HLV Mauricio Pochettino cho rằng, ban lãnh đạo Paris Saint-Germain nên tin tưởng ông giống những gì Man City đã làm với Pep Guardiola. Kể từ khi dẫn dắt đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vào tháng 1/2021, nhà cầm quân 50 tuổi đã giúp PSG giành 1 chức vô địch Ligue 1, 1 Cúp quốc gia Pháp và 1 Siêu cúp Pháp. Thế nhưng, những tin đồn về việc ông sắp bị sa thải vẫn thường xuyên xuất hiện.

Raphinha "kết" Barca hơn Liverpool

Raphinha muốn khoác áo Barca. Ảnh: Getty.

Thời gian gần đây, tiền vệ cánh Raphinha của Leeds United đang nhận được sự quan tâm từ Liverpool và Barcelona. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Sport, tuyển thủ Brazil chỉ muốn chuyển sang đầu quân cho đội chủ sân Nou Camp.