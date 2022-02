1 ngày trước khi bước vào trận đấu với U23 Việt Nam thuộc lượt trận thứ 2 bảng C vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2022, Ban huấn luyện U23 Singapore xác nhận, họ mất tới 7 cầu thủ do mắc Covid-19, đồng thời cũng có thêm 4 cầu thủ khác không sẵn sàng ra sân do dính chấn thương ở trận thua 1-2 trước U23 Thái Lan.

U23 Singapore chỉ còn 14 cầu thủ đấu U23 Việt Nam.

Mới nhất, thêm khó khăn bủa vây U23 Singapore. Cụ thể, trang Twitter chính thức của LĐBĐ Singapore vừa lên tiếng cho biết, đội có thêm hai ca dương tính với CV-19 vào sáng nay. Cộng thêm các ca nhiễm trước đó và chấn thương, U23 Singapore giờ chỉ còn 14 cầu thủ khỏe mạnh để thi đấu với U23 Việt Nam, con số vừa đủ với yêu cầu đăng ký tối thiểu mỗi một trận đấu của BTC.

Đáng chú ý, 3 trong số 14 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu của U23 Singapore là những thủ môn. Như vậy, đội bóng này chỉ có 1 cầu thủ đúng nghĩa trên băng ghế dự bị.

Về phía U23 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam cũng mất 5 cầu thủ vì dương tính với Covid-19. 1 trường hợp chưa hoàn toàn bình phục chấn thương là tiền vệ Phan Bá Quyền. Trong khi đó, một số cầu thủ khác chưa có trạng thái tốt nhất để thi đấu. Họ gặp vấn đề về tiêu hóa và mới trở lại tập luyện cùng đội. Như vậy, trong tay HLV Đinh Thế Nam chỉ có khoảng 17-18 cầu thủ sẵn sàng…

Trước đó, Ban tổ chức (BTC) giải đấu đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các đội bóng để thông báo sáng kiến của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhằm đưa giải đến đích cũng như giúp các đội bóng đủ người để đá. Theo đó, mỗi đội được phép thay thế tối đa 10 cầu thủ trong trường hợp có cầu thủ dính Covid-19 theo công thức 1-1. Chẳng hạn, nếu đội A có 3 cầu thủ xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì được thay thế bằng 3 cầu thủ khác. Tuy vậy, đến lúc này, chưa đội nào đưa ra quyết định gọi thêm quân từ quê nhà.