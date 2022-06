Tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ngày 22/5 vừa qua, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan 1-0 với pha đánh đầu đẳng cấp của Nhâm Mạnh Dũng. Trước đó, trong năm 2019, U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 và sau đó hòa đối thủ này 2-2 ở vòng bảng SEA Games 30.

Có được kết quả đối đầu rất tốt, nhưng cuộc so tài trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng C VCK U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan lại được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam. Lý do là trước thềm giải đấu này, U23 Thái Lan được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng đang chơi tại Thai.League hoặc nước ngoài.

U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31. Ảnh: Cao Oanh

Với sự tác động mạnh mẽ của nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam, U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á với bộ khung gồm các ngôi sao như Jonathan Khemdee, Nicholas, Ekanit Panya, Thanawat Thungchitthaworn, Suphanat Muenta hay Patrick Gustavsson.

Bên phía U23 Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun lên nắm quyền thay HLV Park Hang-seo và đội bóng gần như chắc chắn chơi với chiến thuật 4-3-3. Sơ đồ này đã được HLV Gong Oh-kyun áp dụng ở trận đấu giao hữu với U23 UAE. Kết quả của trận đấu này không quá quan trọng bởi chiến lược gia người Hàn Quốc chủ yếu thử nghiệm nhân sự và đội hình.

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam không có 3 cầu thủ trên 23 tuổi đã dự SEA Games 31 là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh. Thời gian tập luyện, ghép đội hình của các cầu thủ thi đấu tại SEA Games 31 và nhóm U23 Việt Nam "B" cũng không nhiều.

Bùi Hoàng Việt Anh cùng đồng đội được kỳ vọng sẽ giành kết quả tốt trước U23 Thái Lan. Ảnh: Cao Oanh

Tuy nhiên, HLV Gong Oh-kyun đang tạo ra không khí vui vẻ, tự tin cho đội bóng. Nhiều cầu thủ khẳng định, đây là một nhà cầm quân rất tâm lý, đồng thời toàn đội cũng không gặp quá nhiều khó khăn với sơ đồ 4 hậu vệ.

Nhà cái đánh giá U23 Thái Lan cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2. Dù U23 Thái Lan được coi là mạnh hơn, nhưng họ cũng có khó khăn nhất định khi 7 trụ cột đến giờ chót mới kịp hội quân và chưa chắc ra sân hoặc khó có thể lực sung mãn nhất ở trận này. Chính vì vậy, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 trận hòa để làm điểm tựa về chuyên môn lẫn tinh thần trong cuộc đua tranh vé vào tứ kết.