UBND tỉnh Long An thu hồi 42.077 mét vuông đất cho thuê tại một dự án ở huyện Thạnh Hóa

Chiều 24/9, thông tin từ UBND Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm vừa ký quyết định 9163 thu hồi đất của Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương do công ty này tự nguyện trả lại đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai ngày 18/01/2024 và giao cho UBND xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa quản lý.

Trước khi có quyết định thu hồi, công ty này đã có đơn tự nguyện trả lại diện tích đất như trên.

Điện mặt trời phục vụ cho sinh hoạt của người dân. Ảnh: ĐL

Trước đó, ngày 15/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời GAIA với diện tích 1.248.007m2 tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa.

Sau đó, ngày 25/8/2020, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường đại diện cho UBND tỉnh Long An ký hợp đồng cho thuê đất. Hiện nay, Công ty chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.