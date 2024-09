Bình Phước: Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm tại dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3

Liên quan trong sự vụ này, có 4 cán bộ ngành thuế của tỉnh Bình Phước cũng bị khởi tố hình sự gồm: Nguyễn Duy Khánh - phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước; Trần Văn Định - Trưởng phòng thanh tra, kiểm tra 3; Phan Văn Sang - công chức phòng thanh tra, kiểm tra 3 và Phạm Quang Vinh - phó Trưởng phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế (thuộc Cục thuế tỉnh Bình Phước).

Các bị can có tên trên đã có hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3, do Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 đầu tư xây dựng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Các bị can bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng là 145 tỷ đồng. từ việc đầu tư, xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời.

Khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3. Ảnh: T.L

Ngoài sai phạm trên, khiến các cá nhân bị khởi tố, cuối năm 2023 vừa qua, Thanh tra Chính phủ từng ra Thông báo số 3116/TB-TTCP ngày 25/12/2023. Theo Thanh tra Chính phủ, hàng loạt sai phạm khác đã diễn ra tại dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3.

Cụ thể: Về đất đai xây dựng nhà máy (149,5 ha). Mặc dù Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 149,5 ha đất rừng sản xuất do Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh quản lý; đồng thời, UBND tỉnh Bình Phước chưa cho Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 thuê đất…

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự tiện xây dựng nhà máy điện mặt trời trên diện tích 149,5 ha; Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đã để cho Công ty Lộc Ninh 3 xây dựng nhà máy. Điều này vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước chủ trương cho chủ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời triển khai thi công dự án, khi chủ đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng, chưa được cấp giấy phép xây dựng là vi phạm Luật Xây dựng. Trách nhiệm đối với những vi phạm này thuộc về chủ đầu tư, Sở Xây dựng và UBND tỉnh Bình Phước.

Một góc dự án điện mặt trời ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.L

Việc chủ đầu tư, Công ty Mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại, đưa vào sử dụng và mua điện của nhà máy điện mặt trời, với giá cố định 7,09 UScent/kWh, áp dụng trong 20 năm, khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo hoặc Sở Công thương) kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư, kết luận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng và sẳn sàng bán điện, là vi phạm khoản 1, điều 32, khoản 4, điều 31 - Nghị định số 46/2015/NĐ- CP, Luật Xây dựng…

Chưa nói, không chỉ riêng Nhà máy điện mặt trời 3, việc Công ty Mua bán điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) công nhận ngày vận hành thương mại và mua điện của 5 nhà máy điện mặt trời khác ở Bình Phước; trong khi có vi phạm quy định pháp luật, lại được hưởng giá bán điện cố định trong suốt 20 năm và được ưu tiên mua hết sản lượng điện từ các nhà máy là vi phạm quy định của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh Bình Phước thực hiện các biện pháp xử lý các sai phạm nêu trên. Trong đó, về xử lý trách nhiệm, UBND tỉnh Bình Phước chủ trì, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm…