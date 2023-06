Ukraine cho nổ tung sở chỉ huy của đặc công Nga; Áo phản đối EU đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ukraine tấn công sở chỉ huy của đặc công Nga

Theo Slash Report và nhà báo Yurii Butusov, bom JDAM-ER có độ chính xác cao do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã gây ra thiệt hại cho khu vực tập trung nhân sự của Nga ở quận Kyiv thuộc thành phố Donetsk và một trạm chỉ huy-quan sát ở Verkhniotoretsk.

Báo cáo ban đầu về vụ tấn công cho biết, sở chỉ huy và đài quan sát thuộc về Tiểu đoàn Đặc công 288 của Nga.

Video Ukraine cho nổ tung sở chỉ huy của đặc công Nga. Nguồn Military.

Căn cứ vào các mốc địa phương, có thể xác định được vị trí của sở chỉ huy và trạm quan sát này. Tòa nhà đổ nát một nửa, đóng vai trò là điểm tham chiếu, giúp xác định vị trí va chạm.

"Sau một vụ nổ như vậy, khó có ai có thể sống sót”, nhà báo Yurii Butusov viết trên kênh Telegram của mình.

Sau cuộc tấn công vào nơi tập trung binh lính của Nga, một đoạn video do một nhân chứng cung cấp được cho là đã tiết lộ, lính Nga đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, theo Military.

Đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp (JDAM) là một bộ thiết bị đặc biệt dành cho bom không điều khiển để biến chúng thành đạn dẫn đường “thông minh”, Military đưa tin.

Bom JDAM-ER mà Ukraine đang sở hữu có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 72,4 km.



Đường bay của bom có thể được lập trình để có thể đánh trúng mục tiêu ở góc độ mong muốn.



Áo phản đối EU đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thủ tướng Áo Karl Nehammer gợi ý rằng nước ông, cùng với các quốc gia EU trung lập khác, sẽ không tán thành đề xuất cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, đài truyền hình DW của Đức đưa tin ngày 29/6.

Ông Nehammer khẳng định rằng Áo sẽ phản đối đề xuất đưa ra các đảm bảo an ninh chung của EU dành cho Ukraine và lưu ý rằng Ireland, Cộng hòa Síp và Malta cũng chia sẻ quan điểm này.

“Là các quốc gia trung lập, rõ ràng chúng tôi không thể tồn tại những đảm bảo an ninh dưới hình thức này (nhân danh EU)”, ông Nehammer tuyên bố.

Đề xuất nhằm mục đích tạo ra các đảm bảo an ninh của EU cho Ukraine có khả năng bao gồm cả cam kết viện trợ quân sự nếu nước này phải đối mặt với một cuộc tấn công khác. Những cam kết như vậy sẽ là đương nhiên đối với tất cả các quốc gia EU, bao gồm cả những quốc gia tuân thủ chính sách trung lập và không phải là một phần của NATO.

Trước đó, ngày 29/6, tờ Financial Times đưa tin Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch đề xuất các thỏa thuận an ninh với Ukraine với mục đích đảm bảo an ninh lâu dài cho nước này.