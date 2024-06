Ukraine giáng đòn tấn công kinh hoàng vào lãnh thổ Nga, phá hủy căn cứ của 'xe tăng bay' Su-34

"Xe tăng bay" Su-34 của Nga. Ảnh Sky News.

Một nguồn tin an ninh tiết lộ với Sky News rằng, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công hàng loạt bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay quân sự Morosovsk ở tỉnh Rostov, miền Nam nước Nga để phá hủy các "xe tăng bay" Su-34 cũng như các cơ sở sản xuất bom lượn được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chết người vào Ukraine. Hình ảnh vệ tinh do The War Zone thu được cũng xác nhận rằng sân bay Morosovsk đã bị tấn công.

Nguồn tin cho biết, các cuộc tấn công hàng loạt diễn ra vào tối thứ Năm 13/6 (theo giờ địa phương) là một phần trong "chiến dịch kéo dài nhằm làm suy yếu Lực lượng Không quân Nga" giống như Ukraine đã làm với Hạm đội Biển Đen của Nga.

Các đơn vị tình báo và quốc phòng Ukraine đã sử dụng ít nhất 70 máy bay không người lái để tấn công căn cứ Nga, Trung tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tiết lộ độc quyền với The War Zone.

Sân bay Morosovsk nằm ở vùng Rostov của Nga, là nơi đồn trú của hàng chục máy bay ném bom chiến đấu Su-34 Fullback vốn là vũ khí chủ chốt của Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine đồng thời cũng đóng vai trò là căn cứ tiền phương cho các biến thể khác của Su-27 "Flanker".

Những hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy mái che của nơi đậu đỗ máy bay duy nhất của căn cứ, nằm trên sân đỗ bảo trì, đã bị nổ tung, để lộ hai máy bay ném bom Su-34 Fullback bên trong. Những chiếc máy bay này có thể đã bị hư hại ở một mức độ nào đó. Nhà chứa máy bay này được cho là mục tiêu hàng đầu của Ukraine.



Ảnh vệ tinh bên trái cho thấy các máy bay Su-34 của Nga tại sân bay Morozovsk trước vụ tấn công tối 13/6 của Ukraine. Ảnh vệ tinh bên phải cho thấy 2 máy bay và một công trình bị phá hủy sau vụ tấn công tối 13/6 của Ukraine. Ảnh TWZ

“Các mục tiêu bị tấn công nhằm làm suy giảm khả năng của Nga trong việc tiến hành các cuộc không kích vào khu vực phía đông bắc Kharkov. Điều này sẽ hỗ trợ chiến dịch của Ukraine nhằm đẩy lùi lực lượng mặt đất của Nga khỏi các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng", nguồn tin an ninh Ukraine nói với Sky News.



Hiện chưa có xác nhận chính thức về thiệt hại của Nga tại sân bay Morosovsk sau cuộc tấn công của Ukraine. Căn cứ không quân này trước đó cũng bị Ukraine tấn công vào tháng 4, Sky News đưa tin.

Theo Sky News, các quan chức Nga và truyền thông địa phương trước đó đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Morozovsk tối 13/6. Thống đốc khu vực cho biết lực lượng phòng không của Nga đã phải đối mặt với một "cuộc tấn công hàng loạt", khiến một số khu vực trong khu vực không có điện.

Kênh Telegram Two Majors của Nga khẳng định không có máy bay nào bị hư hại sau vụ tấn công. Kênh Telegram Snuff Box thân Điện Kremlin tuyên bố rằng, hầu hết các máy bay không người lái đã bị bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu, song cũng có một số UAV vượt qua được lá chắn phòng không.

Trong khi đó, Trung tướng Kyrylo Budanov nói rằng việc đánh giá thiệt hại tại sân bay Morozovsk đang diễn ra.

“Chúng tôi đang chờ thông tin” về việc có máy bay nào bị phá hủy hoặc hư hỏng hay không, ông Budanov nhấn mạnh.