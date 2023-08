Ukraine phản công tới tấp ở điểm nóng Bakhmut và Kupyansk, quân Nga phải luân chuyển củng cố vị trí

"Ở phía Đông, tất cả các loại vũ khí đều được sử dụng mạnh mẽ, tuy nhiên, các cuộc giao tranh chỉ diễn ra một lần ở hướng Bakhmut và Lyman–Kupyansk, còn hướng Bakhmut thì rất tích cực. Kẻ thù đã pháo kích vào các vị trí của chúng tôi 635 lần, thực hiện hai cuộc không kích” - Serhiy Cherevaty, phát ngôn viên của Nhóm phía Đông của Lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết.



Quân Ukraine phảncông tới tấp khiến quân Nga phải luân chuyển củng cố vị trí. Ảnh: Ukrinform.

“47 quân chiếm đóng bị tiêu diệt, 127 người bị thương, hai xe tăng địch, hai xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân, một xe kéo pháo bọc thép hạng nhẹ, một xe tự hành Nona, cùng với súng cối, pháo tự hành Pion, lựu pháo D-30 và 4 kho đạn đã bị phá hủy”.

Thông báo về tình hình trên hướng Lyman–Kupyansk, Cherevaty lưu ý rằng quân Nga đã tích cực sử dụng không lực ở đây, thực hiện 17 cuộc không kích với sự trợ giúp của trực thăng chiến đấu và máy bay cường kích. Ông cho biết quân Nga đã nã pháo vào các vị trí của Ukraine 612 lần, song phía Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công, giết chết 27 lính Nga, làm bị thương gần 100 người, phá hủy trang thiết bị, 2 kho đạn dược và ba chiếc thuyền độc mộc.

Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công do lực lượng phòng thủ Ukraine phát động và tổn thất nặng nề khiến quân Nga phải tiến hành luân chuyển và củng cố vị trí của họ.

Theo người phát ngôn, quân đội Ukraine đã tăng cường các hệ thống chiến tranh điện tử và tăng cường sử dụng máy bay không người lái trên tiền tuyến.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự quan trọng của Ukraine trong ngày 15/8.

“Đêm qua, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp-quân sự chủ chốt của chế độ Kiev", người phát ngôn nói.

Mục tiêu của cuộc đình công đã đạt được, vị tướng nói.

Người phát ngôn nhấn mạnh: "Tất cả các địa điểm được chỉ định đều bị tấn công. Tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine đã bị thiệt hại nặng nề".

Lực lượng Nga đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kupyansk trong ngày qua, tiêu diệt khoảng 100 lính Ukraine, phá hủy nhiều vũ khí do nước ngoài viện trợ cho Ukraine, bao gồm một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 khẩu pháo bánh lốp Zuzana-2 do Slovakia sản xuất, 1 khẩu lựu pháo D-20 và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất”.