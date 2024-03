Ukraine ra sức 'quyến rũ' đồng minh lâu đời quan trọng của Nga

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vừa lên đường thăm Ấn Độ - được xem là đồng minh lịch sử của Nga hôm nay 28/3. Ảnh IT

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sẽ gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar vào thứ Sáu 29/3 cũng như phó cố vấn an ninh quốc gia nước này.

Ông Kuleba hôm nay 28/3 sẽ tới viếng nhà lãnh đạo, vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ Mahatma Gandhi tại khu tưởng niệm Rajghat.

Chuyến thăm của ông Kuleba diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ấn Độ cho đến nay vẫn tránh chỉ trích Moscow liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Thay vào đó, New Delhi nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp ngoại giao và đối thoại để chấm dứt xung đột.

Nước này cũng bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực hòa bình.

Trước đó, vào ngày 20/3, ông Modi đăng trên nền tảng mạng xã hội X (Twitter) để nói rằng ông đã bày tỏ với Tổng thống Zelensky “sự ủng hộ nhất quán của Ấn Độ đối với mọi nỗ lực vì hòa bình và sớm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra”. Trong khi đó, ông Zelensky cho biết ông đã khuyến khích Ấn Độ tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Thụy Sĩ đề nghị tổ chức.

Ông nói thêm rằng nước này sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine cũng diễn ra sau khi ông Modi nói chuyện với Tổng thống Putin để chúc mừng nhà lãnh đạo Nga tái đắc cử tổng thống. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương, trong khi ông Modi nhắc lại rằng, đối thoại là con đường tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine.

Dưới thời ông Modi, Ấn Độ đã tự khẳng định mình là một bên có thể làm trung gian giữa phương Tây và Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.



Tại Liên Hợp Quốc, New Delhi đã kiềm chế không bỏ phiếu chống lại Moscow và đã tăng cường mua dầu của Nga với giá chiết khấu khi châu Âu quay lưng với dầu và khí đốt của Nga.



Tuy nhiên, New Delhi cũng được cho là đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Moscow về vũ khí và công nghệ do nguồn cung bị gián đoạn do chiến tranh.

Trong chuyến thăm New Delhi năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova kêu gọi Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong việc giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, nhấn mạnh rằng Kiev sẽ “hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm giải quyết chiến tranh”.