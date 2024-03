Nổi giận với Hamas, Israel rút khỏi bàn đàm phán ngừng bắn ở Gaza, tung đòn tấn công vào nhiều mặt trận

Các lực lượng Israel bắn về phía các mục tiêu của Hamas. Ảnh IT

Theo Reuters, giải thích cho việc rút phái đoàn khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Doha về nước, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu công bố hôm 26/3 nêu lý do là do Israel nhận thấy, lực lượng Hamas không hứng thú với việc tiếp tục đối thoại đồng thời Tel Aviv cũng không hài lòng với việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Một quan chức cấp cao của Israel tham gia cuộc đàm phán cho biết, lãnh đạo Hamas ở Gaza Yahya Sinwar là lý do khiến cuộc đàm phán thất bại.

Vị quan chức giấu tên cáo buộc Sinwar cố gắng la leo thang xung đột trong tháng Ramadan. Các cuộc đàm phán vốn được tạo điều kiện bởi Qatar và Ai Cập, nhằm mục đích ngăn chặn Israel tấn công vào Gaza trong 6 tuần để đổi lấy việc thả các con tin do Hamas bắt giữ.

Trong khi Hamas thúc đẩy chấm dứt xung đột và muốn Israel phải rút quân khỏi Gaza thì Tel Aviv lại bác bỏ những điều kiện này. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả các yêu cầu của Hamas là "ảo tưởng, vô lý", cho thấy nhóm chiến binh Palestine không thực sự mong muốn đạt được thỏa thuận. Về phần mình, Israel cũng kiên quyết với mục tiêu tiếp tục làm suy yếu sự quản lý và hiện diện quân sự của Hamas ở Gaza.

Khi các cuộc đàm phán ngừng bắn sụp đổ, Reuters đưa tin, quân đội Israel đã liên tiếp mở các cuộc tấn công dữ dội trên 3 mặt trận từ Gaza, Lebanon tới Syria.

Đặc biệt là ở Dải Gaza, quân đội Israel liên tiếp mở thêm nhiều cuộc tấn công kết hợp cả bộ binh và không quân vào nhiều khu vực khác nhau, trong đó có cả thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập.

Một thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân đội Israel tiến hành tổng cộng 60 cuộc không kích vào các mục tiêu ở Gaza trong 24 giờ qua. Phần lớn các cuộc không kích này nhằm yểm trợ lực lượng bộ binh tiến đánh các cứ điểm của Hamas, bao gồm các hầm ngầm và tòa nhà.

Theo nguồn tin Y tế Palestine, các cuộc tấn công trong 24 giờ qua của quân đội Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 230 người bị thương, hầu hết là dân thường. Đáng chú ý, xe tăng Israel hiện đang bao vây bệnh viện Nasser ở Dải Gaza - nơi trú ẩn và điều trị của nhiều bệnh nhân.

Trong khi đó, tờ Times of Israel cho biết, Không quân Israel ngày 26/3 đã tiến hành các cuộc không kích vào miền Đông Syria, nhắm vào các mục tiêu Iran liên quan đến hoạt động chuyển vũ khí tới khu Bờ Tây. Hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại trong các cuộc không kích này.