Ứng cứu thành công 4 người trên sà lan chở đá bị chìm

Một sà lan chở đá xây dựng từ An Giang đi Cà Mau, đến địa bàn vàm Kim Quy (xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) khoảng 3km về hướng Tây, gặp sóng to, gió lớn, máy hỏng, sà lan bất ngờ bị chìm, vừa được lực lượng Biên phòng Kiên Giang ứng cứu thành công.