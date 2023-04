Bộ đội Biên phòng An Giang chúc Tết cổ truyền các lực lượng vũ trang Campuchia

Trong hai ngày 1 và 2/4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang do đại tá Trần Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết, tặng quà cho lực lượng vũ trang hai tỉnh Kandal và Takeo, Vương quốc Campuchia (Campuchia).



Tại buổi thăm, chúc Tết, tặng quà, thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, đại tá Trần Quốc Khánh gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Ty Công an, Tiểu khu Quân sự, Cảnh sát quản lý bảo vệ biên giới, Trung đoàn BĐBP hai tỉnh Kandal và Takeo.

Đại tá Trần Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang đến chúc Tết, tặng quà cho lực lượng vũ trang hai tỉnh Kandal và Takeo, Campuchia. Ảnh: Gia Khánh



Trên tinh thần "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", đại tá Khánh mong rằng trong thời gian tới, lực lượng vũ trang 3 tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal, Takeo (Campuchia) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại; mua bán vận chuyển các chất ma túy; mua bán người và các loại tội khác.

Tại các nơi đến, đại tá Trần Quốc Khánh ân cần gửi lời thăm hỏi, chúc Tết. Ảnh: Gia Khánh

Bên cạnh đó, các địa phương thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau về tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng nhau giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không để xảy ra các điểm nóng trên biên giới. Đồng thời, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước và lực lượng vũ trang 3 tỉnh An Giang, Kandal và Takeo.

Thay mặt các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Kandal và Takeo, Đại tướng Điêng Sa Run - Phó Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia chân thành cảm ơn đoàn công tác BĐBP An Giang đã sang thăm, chúc Tết, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới của dân tộc Campuchia đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang bày tỏ mong muốn hợp tác trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các địa phương. Ảnh: Gia Khánh

Đồng thời, ông cũng cảm ơn trong thời gian qua BĐBP An Giang luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng vũ trang hai tỉnh cả về vật chất và tinh thần để phòng, chống dịch Covid-19, góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng vũ trang hai tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.