Ứng phó siêu bão số 3, người dân Ninh Bình đưa hết túi nước, bao cát lên mái nhà chống gió mạnh

Sáng 6/9, ghi nhận từ phóng viên Báo điện tử Dân Việt, tại các xã ven biển huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) không mưa, gió thổi nhẹ, người dân đang khẩn trương chằng, chống nhà cửa trước khi bão số 3 đổ bộ.

Clip: Người dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình di dời đồ đạc, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 3 đổ bộ.

Quan sát, trên những mái nhà của người dân ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xuất hiện nhiều túi nước, bao cát...đè lên nhằm giảm thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Người dân huyện Kim Sơn dùng dây chằng lên mái nhà để giảm thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Vũ Thượng

Dùng túi nước đè lên mái tôn tránh gió bão số 3. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Trần Văn Kế (xã Kim Hải) cho biết: "Gia đình tôi dùng những túi nước to để đặt lên mái tôn, cách làm này vừa nhanh gọn mà hiệu quả. Sau khi chằng nhà cửa xong gia đình tôi phải di dời vào khu vực bên trong đê Bình Minh II".

Ông Công đang thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi an toàn trước khi bão số 3 vào. Ảnh: Vũ Thượng

Huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) huy động máy múc trên tuyến đê biển Bình Minh 3. Ảnh: Vũ Thượng

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đặt biển báo ở những vị trí đê xung yếu. Ảnh: Vũ Thượng

Đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, ông Trần Văn Công (xã Kim Đông) nói: "Khi nghe tin có bão số 3 chuẩn bị tiến vào đất liền, cũng như thông báo trên loa phát thanh cấm người dân đi ra ngoài đê biển Bình Minh II kể từ 7 giờ 30 phút ngày 6/9/2024".

"Nhằm đảm bảo an toàn, cũng như tài sản tôi phải chuyển hết đồ dùng, vật dụng về nhà, khi nào bão tan mới quay lại khai thác, đánh bắt thủy hải sản tiếp", ông Công nói.

Những thùng ong được anh Thiên kiểm tra cẩn thận nhằm giảm thiệt hại khi bão đổ bộ. Ảnh: Vũ Thượng

Còn anh Quách Văn Thiên (quê tỉnh Ninh Bình) hiện có 500 thùng ong tại khu vực ven biển huyện Kim Sơn cho biết: "Do số lượng thùng ong lớn, nếu vận chuyển đi nơi khác thì sợ con ong chết do không có thức ăn. Để giảm thiệt hại do bão số 3, tôi phải hạ thấp các thùng ong, dùng dây thép kết nối với nhau để giữ lại tránh bị gió thổi bay".

Lực lượng chức năng lập chốt không cho người dân ra khu vực đê Bình Minh II. Ảnh: Vũ Thượng

Hệ thống cống thoát nước ở Kim Sơn được hạ xuống trước khi bão 3 tiến vào đất liền. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, UBND các xã Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải (huyện Kim Sơn) đã thành lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân di dời vào trong đê biển Bình Minh II, đến nơi tránh, trú an toàn và triệt để xong trước 15 giờ ngày 6/9/2024.

Ông Đoàn Minh Huấn-Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình lắng nghe và chỉ đạo về tình hình bão số 3 tại huyện Kim Sơn. Ảnh: Vũ Thượng

Trước đó, huyện Kim Sơn đã lập các chốt kiểm soát, không để người dân đi ra ngoài đê biển Bình Minh II kể từ 7 giờ 30 phút ngày 6/9/2024 đến khi bão tan.