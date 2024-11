Ứng phó với bão Yinxing, Thừa Thiên Huế tiếp tục hạ mực nước 3 hồ chứa để tăng dung tích phòng lũ

Chiều ngày 6/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản yêu cầu tiếp tục hạ mực nước 3 hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn để ứng phó với bão Yinxing.

Thừa Thiên Huế yêu cầu điều tiết hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Bình Điền, thủy điện Hương Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch để tăng dung tích phòng lũ nhằm ứng phó với bão Yingxing. Ảnh: CTV.

Theo đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 tiếp tục vận hành điều tiết hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Bình Điền, thủy điện Hương Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch.

Việc điều tiết hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Bình Điền, thủy điện Hương Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch nhằm tăng dung tích phòng lũ, chủ động cắt giảm các trận lũ trong thời gian đến.

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị quản lý các hồ chứa trên địa bàn đã triển khai thực hiện hạ mực nước hồ để tăng dung tích phòng lũ.

Trong đó, tại hồ thủy lợi Tả Trạch, đơn vị quản lý công trình thực hiện điều tiết hạ mực nước hồ từ lúc 18h30 ngày 6/11 với tổng lưu lượng nước về hạ du tăng dần khoảng từ 200 m3/s đến 400 m3/s.

Hướng di chuyển của bão Yinxing trưa 6/11. Ảnh: NCHMF.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa to đến rất to. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 25- 48 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, cơn bão Yingxing đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippines). Dự báo ngày 8/11 bão Yingxing đi vào biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới: Từ Vĩ tuyến 17 - 21 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 118 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo các bản tin dự báo).