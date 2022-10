Ứng viên Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên bình thản trải lòng khi so sánh với bầu Đức

TGĐ Next Media Nguyễn Trung Kiên: "VFF phải đủ mạnh để làm chủ cuộc chơi"

Còn hơn 1 tuần nữa, Đại hội VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) sẽ diễn ra vào ngày 6/11 tại Hà Nội. "Ghế" Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ hiện có 2 ứng viên tranh cử là ông Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Động Lực, đương kim Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF) và ông Nguyễn Trung Kiên (Tổng Giám đốc Next Media).

Ông Nguyễn Trung Kiên - TGĐ Next Media và bà Bà Julia Farr - Trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương & Phát triển Kinh doanh Quốc tế CLB Borussia Dortmund tại Lễ công bố trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Dortmund. Ảnh: Đỗ Hải

Chiều nay (28/10), ông Nguyễn Trung Kiên đã gặp gỡ truyền thông chia sẻ những dự định, ý tưởng mà mình tự tin sẽ làm được nếu trúng cử: "Tôi sẽ giúp tăng trưởng 50% nguồn thu mỗi năm cho VFF so với giá trị hiện tại", ông Kiên nhấn mạnh.

Số liệu theo báo cáo tài chính của VFF, năm 2021, VFF thu được 268 tỉ đồng, đạt 95,4% mục tiêu đề ra. Trong đó, VFF đã chi gần 200 tỉ đồng để đảm bảo các hoạt động của bóng đá Việt Nam trong năm. Nguồn chi lớn nhất được dành cho các đội tuyển quốc gia tập huấn, thi đấu quốc tế.

Mục tiêu của VFF trong năm 2022 là thu được 300 tỉ đồng. Con số thực tế thu được bao nhiêu sẽ được VFF báo cáo tại Đại hội khóa IX.

Như vậy, nhẩm tính tương đối, nếu những gì ông Kiên phát biểu được hiện thực hóa thì trong năm cuối của khóa IX, VFF sẽ thu về hơn 1 nghìn tỷ đồng - con số mơ ước.

Khi phóng viên đặt vấn đề: "Các Phó Chủ tịch tài chính VFF trước đây đều rất mạnh như ông Lê Hùng Dũng, Đoàn Nguyên Đức. Next Media không thể so sánh được với họ. Vậy ông làm sao để thực hiện được mục tiêu trên?"

Ông Nguyễn Trung Kiên tỏ ra khá bình thản bày tỏ: "Trên cương vị Tổng Giám đốc Next Media, tôi là người vừa quản lý, điều hành, hoạch định chiến lược, vừa làm việc trực tiếp. Những năm qua Next Media tăng trưởng rất tốt. Với những trải nghiệm thực tế của mình, tôi tự tin có thể làm được điều tương tự ở VFF, như đã thành công với Next Media.

Nếu so sánh, tôi không thể so với bất kỳ ai, tôi chỉ nói những việc mình đã làm được và có thể làm được".

TGĐ Next Media Nguyễn Trung Kiên bắt tay Lê Công Vinh trước trận đấu giao hữu giữa Vietnam All Stars và Các huyền thoại Borussia Dortmund trong khuôn khổ dự án True Love 2022 hồi tháng 9 tại TP.HCM. Ảnh: Đỗ Hải



Vậy ông có thể chia sẻ những bước đi cụ thể nếu trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF? phóng viên hỏi tiếp và ông Kiên đáp:

"Tôi là con người của hành động, không "vẽ vời" ra cái gì thiếu thực tế. Nếu trúng cử, việc đầu tiên tôi làm là mời đại diện các CLB: Nữ, futsal, V.League, hạng nhất, nhì... sang Đức để học hỏi cách vận hành, tổ chức, đào tạo, tổ chức giải ở bóng đá Đức. Đến học hỏi và xem bóng đá Đức họ làm thế nào, kiếm tiền ra sao.

Trong những năm qua, Next Media đã xây dựng được quan hệ tốt với các đối tác quốc tế, nhất là Liên đoàn bóng đá Đức, Pháp, Argentina... Chúng tôi có thể mời các CLB lớn ở châu Âu, châu Mỹ sang Việt Nam thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam. Next Media cũng có thể hỗ trợ đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam, đưa cầu thủ trẻ Việt Nam ra nước ngoài đào tạo.

Bên cạnh đó, tôi sẽ giúp nâng cao thu nhập cho các trọng tài để họ yên tâm làm việc, nâng chất lượng giải quốc gia. Với kinh nghiệm của Next Media, tôi có thể giúp các CLB tại Việt Nam xây dựng hệ thống truyền thông bài bản, chuyên nghiệp, thu hút tài trợ. Trước đây Next Media đã từng làm truyền thông cho CLB Hà Nội, HAGL. Bóng đá là sự kết nối, có thể tạo ra giá trị rất lớn".

Tổng Giám đốc Next Media Nguyễn Trung Kiên khẳng định sẽ giúp VFF tăng 50% nguồn thu mỗi năm nếu trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF khóa IX. Ảnh: Đỗ Hải

Theo dòng bộc bạch, ông Kiên khẳng định: "Tôi không lấy tiền từ bóng đá mà chỉ mang tiền về cho bóng đá. Với mối quan hệ của Next Media, tôi sẽ lôi kéo các doanh nghiệp trong đó có các Tập đoàn lớn của nước ngoài tài trợ cho bóng đá một cách bền vững. Có nhiều dư địa mà bóng đá Việt Nam vẫn đang bỏ sót, ví dụ như có 6 ngân hàng tài trợ cho VTV mua bản quyền World Cup 2022 nhưng chưa có ngân hàng nào tài trợ cho ĐTQG.

Bóng đá tạo ra rất nhiều giá trị, tạo quan hệ phục vụ tốt công việc kinh doanh, có kinh phí để nuôi bóng đá. Trên thế giới, các doanh nghiệp tài trợ cho bóng đá rất nhiều và rất lớn là vì thế".

Khi VFF tăng trưởng nguồn thu, ông có kế hoạch tăng lương cho nhân viên VFF nếu trúng cử? phóng viên đề cập và ông Kiên thể hiện quan điểm:

"Vấn đề này một mình tôi không thể làm được, phải có quyết định của Thường trực VFF. Nhưng chắc chắn VFF phải mạnh, phải làm chủ cuộc chơi, chứ không phải cứ mỗi HLV ngoại đến lại phải đi xin tài trợ trả lương cho HLV, như thế không bền vững".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về việc nếu trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF, ông sẽ làm gì để phát triển bóng đá học đường tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bóng đá đỉnh cao, như cách Nhật Bản, Hàn Quốc mà gấn nhất là Thái Lan đã làm và thành công? Ông Kiên nói:

"Trong hợp tác giữa Next Media và Borussia Dortmund có 3 mảng: Bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá học đường và bóng đá cộng đồng. Chắc chắn chúng tôi sẽ có sự liên kết để phát triển bóng đá học đường Việt Nam".