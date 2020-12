Unicity Việt Nam 2020: Khó khăn là cơ hội và động lực

Các hoạt động chia sẻ với xã hội và cộng đồng liên tiếp được tổ chức, khẳng định thương hiệu sống và làm việc hướng tới một "cuộc sống tốt đẹp hơn".

Vinh danh các nhà phân phối cấp cao

Trung tuần tháng 12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Công ty Unicity Marketing Việt Nam đã vinh danh các đối tác cùng cộng tác kinh doanh với công ty và đạt các danh hiệu cao trong suốt năm 2020 vừa qua. Cụ thể lần đầu tiên trong cùng 1 năm có đến 2 Diamonds, 30 thủ lĩnh thành viên CLB Chủ Tịch mới và hơn 600 thủ lĩnh danh hiệu Director, Senior Director, Executive Director được vinh danh. Đây những danh hiệu có tầm ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của các đội nhóm không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên toàn cầu.

Bà Mai Lan (Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Unicity Việt Nam) chia sẻ: "2020 có lẽ là một năm đầy biến động và sóng gió đối với tất cả mọi người dân khắp thế giới, thế nhưng tại Unicity, các thủ lĩnh của chúng tôi đã biến những khó khăn đó thành cơ hội và đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có một năm thực sự thắng lợi và tràn đầy sự hứng khởi.

Bên cạnh với việc đảm bảo giá trị cốt lõi của Unicity là chất lượng sản phẩm với nền tảng khoa học tiên tiến, thì điểm tương đồng giữa chiến lược phát triển kinh doanh của công ty và tính cách, văn hoá, tập tục và thói quen sinh hoạt của người Việt Nam – đặc biệt là tình yêu, sự quan tâm và đề cao vai trò của gia đình – chính là những yếu tố khiến các đội nhóm của Unicity phát triển mạnh mẽ.

Cũng chia sẻ tại chương trình vinh danh này, chị Tâng Xinh - một trong những thủ lĩnh hiện tại đang giữ cấp bậc cao nhất của Unicity Việt Nam chia sẻ: Chúng tôi yêu Unicity vì với chúng tôi Unicity có những sản phẩm khoa học tốt, bảo vệ và hỗ trợ sức khoẻ cho gia đình chúng tôi. Unicity là tập đoàn uy tín trên toàn cầu trên khía cạnh kinh doanh khiến cho chúng tôi an tâm làm việc, an tâm chọn sự nghiệp ở nơi đây. Với phương châm "Make Life Better - làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn "của Unicity, chúng tôi cam kết sẽ đồng lòng cùng tập đoàn tạo nên một Việt Nam sức khoẻ.

Tâng Xinh Team cam kết sẽ cùng các đội nhóm khác luôn học hỏi & hỗ trợ lẫn nhau, luôn cùng nhau học tập và làm việc để tạo nên những nhà lãnh đạo có kiến thức, kỹ năng, tư duy, và có trái tim tốt từ đó cùng nhau đưa Unicity trở thành một trong những công ty dẫn đầu cho thị trường sức khoẻ Việt Nam.

Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi được cống hiến ở đây để có được hạnh phúc toàn phần: Tự do sức khoẻ, tự do thời gian, tự do tài chính.

Chia sẻ cộng đồng

Đi đôi với việc củng cố hệ thống nội bộ, Unicity Việt Nam luôn đề cao các hoạt động đồng hành với các hoạt động cộng đồng.

Tháng 4/2020, hưởng ứng phong trào "Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" của Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Unicity Marketing Việt Nam, các cán bộ nhân viên cùng toàn thể các hệ thống Nhà phân phối đã cùng chung tay quyên góp được số tiền ủng hộ 𝟯𝟱𝟬,𝟳𝟰𝟲,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 trao tặng Quỹ.

Tháng 11/2020, Quỹ "Make Life Better - Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn" của Unicity đã trao tặng cho các thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường Giạng Phổng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La điểm trường bao gồm 2 lớp học diện tích 96m2 kiên cố và 1 công trình phụ khép kín; một lượng lớn quần áo ấm, tất, dép cho mùa đông và tủ sách "Thắp sáng tri thức vùng cao" với gần 300 đầu sách.

Gần nửa cuối năm 2020, miền Trung Việt Nam đón 1 đợt lũ lụt có sức tàn phá nặng nhất trong suốt hơn 100 năm qua, để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho bà con. Ngay lập tức Quỹ "Make Life Better" của Unicity và các nhà phân phối lại lên đường để đến 4 xã bị ngập sâu nhất của huyện Lệ Thủy là Xã An Thủy, xã Phong Thủy, xã Lộc Thủy và xã Sơn Thủy để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau lũ.

Quỹ đã trao tặng trực tiếp các vật dụng thiết yếu nhất cho 4 điểm trường mầm non và 1 điểm trường tiểu học. 4 điểm trường mầm non này đều có từ 2 – 3 cơ sở, trong đó một cơ sở đã bị phá hỏng nặng sau khi ngập sâu nước trong 7 ngày.

Ngoài ra, quỹ còn trao tặng 50 suất quà tặng tiền mặt, mỗi suất 500 nghìn đồng cho những cháu có hoàn cảnh khó khăn nhất. Toàn bộ tổng số tiền cho cả 3 đợt hỗ trợ lên đến hơn 1,2 tỷ đồng đều do Unicity Việt Nam, hệ thống các nhà phân phối và nhân viên của Unicity đóng góp.