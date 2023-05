Ưu nhược điểm của Ford Territory so với vua phân khúc CUV cỡ C Ưu nhược điểm của Ford Territory so với vua phân khúc CUV cỡ C

Mazda CX-5 hiện giữ ngôi vương phân khúc crossover (CUV) hạng C tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Ford Territory là cái tên hoàn toàn mới gia nhập phân khúc này cuối năm 2022.

Giá bán cạnh tranh sát sao Ford Territory 2023 có mức giá niêm yết khá hấp dẫn so với các đối thủ. Cụ thể, mẫu xe hiện có 3 phiên bản và mức giá niêm yết từ 822-954 triệu đồng. Về mặt xuất xứ, thương hiệu Ford hiện tại đã chuyển sang lắp ráp xe tại Việt Nam thay vì nhập khẩu. Đối thủ Mazda CX-5 có nhiều phiên bản hơn, do đó mức giá cũng trải rộng hơn từ 839-1.059 triệu đồng. Tuy có mức giá niêm yết cao hơn nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, Thaco đã liên tục ưu đãi hạ giá cho mẫu xe này. Hiện Mazda CX-5 đang có mức giảm tiền mặt từ 100-137 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản. Ford Territory có thiết kế bề thế hơn Về kích thước tổng thể, Ford Territory 2023 nhỉnh hơn hẳn so với Mazda CX-5 2023 về cả kích thước dài, rộng, cao. Mẫu CUV Mỹ sở hữu phong cách thiết kế rất chắc chắn và bề thế với lưới tản nhiệt cực lớn trong nội thất mạ crôm. Phía trên bên phải là một sọc chrome liên kết với bảng điều khiển điều hướng. Trong khi đó, đèn pha đã được hạ thấp để tạo hốc hút gió độc đáo. Công nghệ chiếu sáng ở mẫu xe này là đèn LED có thể tự động bật/tắt và điều chỉnh độ cao. Thiết kế đậm chất Mỹ của Ford Territory. Ảnh: Ford Mazda CX-5 2023 vẫn phát triển theo ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng của thương hiệu. Lưới tản nhiệt trước dạng tổ ong mới lớn hơn với viền mạ crôm bên dưới. 2 bên chi tiết này là hệ thống đèn pha LED được thiết kế lại với đồ họa ánh sáng bắt mắt hơn. Nhìn vào thân xe, Ford Territory 2023 cho thấy sự vượt trội so với đối thủ khi nhỉnh hơn 30mm về chiều dài. Territory 2023 còn có thêm đèn báo rẽ dạng LED để phục vụ người lái. Thiết kế của Mazda CX-5 2023 vẫn theo phong cách KODO. Ảnh: Thaco Nội thất và trang bị Bước vào bên trong, cả 2 mẫu xe đều có vô-lăng bọc da và tích hợp các nút bấm chức năng, giúp người lái không bị mất tập trung. Chi tiết này còn bao gồm phanh tay điện tử và phanh tay tự động trên cả hai mẫu xe. Trên bảng điều khiển, dễ dàng nhận ra nhiều chi tiết mạ crôm của Mazda CX-5, trong khi thiết kế bảng điều khiển của đại diện nước Mỹ khá đơn giản. Khoang nội thất của mẫu CUV Mỹ khá đơn giản. Ảnh: Ford Ngoài ra còn có sự khác biệt về không gian cabin giữa hai mẫu xe ở lẫy chuyển số, Mazda CX-5 2023 được trang bị lẫy chuyển số truyền thống quen thuộc, trong khi Ford Territory 2023 hiện đại hơn có lẫy chuyển số ở giữa, làm cho buồng lái đơn giản và rộng rãi hơn. Một số tiện nghi được lắp đặt đồng thời trên Ford Territory và Mazda CX-5 như điều hòa tự động, mỗi lỗ thông hơi phía sau có một phần mở rộng riêng biệt. Ford Territory được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, khởi động rảnh tay. Trong khi Mazda CX-5 trang bị thêm màn hình hiển thị tốc độ HUD, khởi động nút bấm, hệ thống âm thanh 10 loa (riêng bản 8 loa), cửa sổ chỉnh điện, bảo vệ tự động. Cảm biến gạt mưa tự động, kính mờ, hệ thống kiểm soát tốc độ tự động, kiểm soát hành trình. Mazda CX-5 sở hữu khoang nội thất có nhiều chi tiết mạ crôm. Ảnh: Madza Động cơ và vận hành Ford Territory 2023 trang bị động cơ 4 xi-lanh EcoBoost 1,5 lít tăng áp kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này cung cấp sức mạnh cho mẫu CUV công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm. Trong khi động cơ dưới mui xe của Mazda CX-5 là động cơ SkyActiv-G 2.0 và 2.5L quen thuộc. Có thể thấy Mazda CX-5 có sức mạnh vượt trội so với các đối thủ, đồng thời Mazda CX-5 đi kèm hộp số tự động và dẫn động 4 bánh nên khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ trên mọi địa hình. Lâm Anh (Theo Lao động)