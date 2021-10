Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị kỷ luật một số tổ chức, đảng viên

Ngày 14/10, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Kỳ họp thứ 5 UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương thảo luận, cho ý kiến Báo cáo kết quả công tác giữa hai kỳ họp của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó đánh giá, giữa hai kỳ họp, Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã giúp UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với một khối lượng công việc rất lớn.

Tập trung tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng, ban hành 18 văn bản quy chế, quy định, quy trình; thực hiện 24 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề, 20 kế hoạch nắm tình hình, 6 kế hoạch giải quyết tố cáo, 11 kế hoạch xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên.

Bên cạnh đó, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy chế phối hợp; nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chuyển vai trò chủ trì, phối hợp với tỉnh, thành ủy kiểm tra, giám sát các đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã thông qua Báo cáo kết quả giám sát đối với 1 tổ chức đảng; xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo quy định.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Thứ trưởng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương Trần Quốc Tỏ đánh giá, công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp của Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương bảo đảm chu đáo, bài bản, đúng quy trình, quy định; các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, lắng nghe, góp ý cụ thể vào các báo cáo và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào chất lượng, hiệu quả của kỳ họp.