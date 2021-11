Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Kiên Giang: Tháng kỷ niệm với nhiều hoạt động sâu rộng!

Vì thế, mặc dù bị ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 kéo dài, nhưng trước đó UBMT Tổ quốc tỉnh đã có nội dung kế hoạch bài bản, thích ứng kịp thời với tình hình mới để khi bước vào đầu tháng 11 mọi hoạt động đều được triển khai nhịp nhàng, rộng khắp đến tận cơ sở.



Ông Ngô Phương Vũ Phó chủ tịch thường trực UBMT tổ quốc tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ kinh phí Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh Kiên Giang trao tặng.

Đó là trong tháng, UBMT Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chương trình công tác của Mặt trận như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hội nhập quốc tế"; Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nắm bắt dư luận xã hội, tình hình dư luận trong dân về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các sự kiện quan trọng khác. Tiếp tục tuyên truyền kết quả đợt 3 và nội dung đợt 4 Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật trực tuyến năm 2021. Tham mưu báo cáo các tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân hàng tuần, hàng tháng và báo cáo dư luận xã hội trong tháng 11 về trên để lãnh đạo tỉnh nắm rõ, thấu hiểu hơn hoạt động của tổ chức Mặt trận. Đáng chú ý là trong tháng, UBMT Tổ quốc tỉnh đã thành lập Trang Mặt trận Kiên Giang trên facebook nhằm phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.

Trong tháng Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng đã tăng cường và tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh; Hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tổ chức sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo trực tuyến, sử dụng các trang truyền thông của giáo hội và cầu nguyện online tại gia đình , không tổ chức lễ hội tập trung đông người.

Nắm bắt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở tín ngưỡng và tại các địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đồng thời tham mưu cho tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 18 – CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa 9 về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Triển khai 10 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Trong tháng, Mặt trận tỉnh và các cấp Mặt trận trong tỉnh cũng đã tăng cường nhiều hoạt động có hiệu quả như giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, xây dựng đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổng hợp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trước Kỳ họp thứ 2 HĐND Tỉnh khóa 10 được 283 ý kiến, kiến nghị với 3365 lượt người tham dự tại 106 cuộc họp.

Ông Ngô Phương Vũ (bìa trái) Phó chủ tịch thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết tại huyện Tân Hiệp do Tổng công ty cổ phần Bảo Minh tài trợ năm 2021

Mặt trận cơ sở cũng đã phối hợp với chính quyền cùng cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Từ đó, đã hòa giải thành được 25/31 vụ mâu thuẫn, xích mích, bao gồm cả tranh chấp đất đai tại các địa bàn dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trong tháng Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, tuyên truyền về Luật biển Việt Nam, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngư dân trong tỉnh không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp, không tham gia buôn bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới, đưa người vượt biên trái pháp vào lãnh thổ Việt Nam, thực hiện nghiêm quy định của tỉnh và trung ương về chống dịch Covid-19.

Điểm nổi bật của tháng 11 là hưởng ứng thực hiện tháng cao điểm "Vì người nghèo", ban vận động cấp tỉnh đã vận động được 205.987.670 đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay được 3.240.978.767 đồng. Mặt trận các cấp cũng đã vận động được 1.388.495.426 đồng cất mới 170 căn, sửa chữa 01 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá chung là 3.657.000.000 đồng.

Về công tác an sinh xã hội, Ban thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh cũng đã hỗ trợ 6.667 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra trên 15 huyện, thành phố trong tỉnh trị giá 3.000.150.000 đồng tiếp nhận vật tư y tế do tỉnh Long An tài trợ, phối hợp với các tổ chức thành viên và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh vận động được trên 11.500.000.000 đồng, trong đó bao gồm xây dựng 09 cây cầu giao thông nông thôn, phát 5.349 suất quà, trên 200 tấn gạo và trên 3 triệu suất ăn miễn phí cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…