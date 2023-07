Vấn đề tài chính thành bài toán khó với nhiều CLB ở V.League

CLB CAHN chạm trán Bình Định, Filip Nguyễn đối đầu Đặng Văn Lâm

Hôm qua, CLB CAHN đã di chuyển vào Quy Nhơn để chuẩn bị cho trận gặp Bình Định vào ngày 22/7. Trong danh sách của Công an Hà Nội có đầy đủ đội hình mạnh nhất, bao gồm cả thủ môn Filip Nguyễn. Trong thời gian qua, giới chuyên môn và NHM dành sự quan tâm lớn cho thủ môn Việt kiều này và anh sẽ có cuộc đối đầu với Đặng Văn Lâm đang khoác áo Bình Định. Màn so tài giữa 2 thủ môn có dòng màu Đông Âu này hứa hẹn sẽ thú vị, ảnh hưởng tới thành bại của Công an Hà Nội và Bình Định.