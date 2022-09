Văn Quyến và Công Vinh đối đầu huyền thoại CLB Borussia Dortmund

Đội hình huyền thoại của CLB Borussia Dortmund sẽ tới Việt Nam thi đấu với các ngôi sao Việt Nam (Vietnam All Stars). Trận đấu diễn ra trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) vào 19h ngày 28/9. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch True Love: Tình yêu đích thực - Hướng tới tương lai do Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM, CLB Borussia Dortmund, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Văn Quyến tái hợp cùng Công Vinh dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đối đầu với huyền thoại CLB Borussia Dortmund

Trọng tâm của chiến dịch là trận đấu giao hữu giữa Vietnam All Stars và đội hình huyền thoại CLB Dortmund. Vietnam All Stars là tập hợp của các danh thủ, cựu danh thủ, các ngôi sao giải trí gồm: HLV Lê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng… và các tuyển thủ đương thời như: Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Ngô Hoàng Thịnh.

Cùng với đó là sự tham dự của những ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách, rocker Anh Khoa, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung... Đội hình All Star cũng có sự hiện diện của YouTuber Cán Cris hay á quân Freestyle thế giới Đỗ Kim Phúc… tham gia với mục tiêu đóng góp cho trẻ em mồ côi, khó khăn tại TP.HCM.

Về phía đội huyền thoại Dortmund, những danh thủ một thời của đội bóng hàng đầu nước Đức như Jan Koller, Roman Weidenfeller, Karl-Heinz Riedle... sẽ góp mặt trong trận cầu đặc biệt này.

Ban tổ chức chương trình True Love công bố sự kiện.

Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé (đồng giá 100.000d/1 vé), tài trợ, ủng hộ chiến dịch True Love đều được báo cáo công khai sao kê 24/7 tại website và ứng dụng thiện nguyện. Nhà hảo tâm, người hâm mộ và tất cả cộng đồng quan tâm đến chiến dịch True Love đều có thể dễ dàng theo dõi tiến độ gây quỹ và sử dụng số tiền sau khi gây quỹ.

Đặc biệt, tài khoản thiện nguyện số 2200 được chọn nhằm đại diện cho 2200 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19 tại TP.HCM như một cách để kêu gọi sự chia sẻ, chung tay từ cộng đồng.

Nhà báo Đỗ Tuấn trao chiếc áo đấu của trung vệ Duy Mạnh thi đấu tại Asiad 2018 có chữ ký các cầu thủ cho ban tổ chức làm vật phẩm đấu giá gây quỹ.

Ca sĩ Hoàng Bách và ca sĩ Mỹ Tâm là đại sứ của chiến dịch, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn của True Love. Dự kiến, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ tham gia biểu diễn trực tiếp tại SVĐ Thống Nhất trong các hoạt động bên lề trận đấu. Đặc biệt, màn trình diễn của ca sĩ này có sự góp mặt của 300 em nhỏ đại diện những hoàn cảnh khó khăn, mất mát vì đại dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Thông tin về tài khoản tiếp nhận ủng hộ Chiến dịch True Love Tài khoản số: 2200 (chỉ có 4 số) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Tên tài khoản: Công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media Solutions Joint Stock Company). Tên tài khoản người dùng trên ứng dụng thiện nguyện: Truelove Báo cáo sao kê tại website thiennguyen.app hoặc trên ứng dụng thiện nguyện (tìm tài khoản số 2200 hoặc tên người dùng Truelove).