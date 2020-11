Vàng thế giới giảm 4,5 triệu đồng/lượng trong tháng 11, tiếp tục lao dốc vào tuần sau?

Giá vàng trong nước

Mở phiên giao dịch đầu tuần sáng thứ Hai ngày 23/11, giá vàng trong nước tăng nhẹ ở cả hai hướng mua và bán tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc.

Cụ thể, giá vàng SJC được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 55,68 - 56,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại SJC Hà Nội, giá vàng được niêm yết ở mức 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,20 triệu đồng/lượng (bán ra).

Các phiên sau đó, giá vàng liên tục giảm. Ngày 25/11, vàng SJC tại PNJ giảm xuống gần 1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 54,90 - 55,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,45 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng giảm mạnh trong tuần qua

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng SJC trong nước được PNJ niêm yết ở mức 54,40 - 54,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 54,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,92 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo đó, trong tuần, mỗi lượng vàng SJC đã "bốc hơi" 1,75 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, khiến những người mua vàng lỗ nặng. Biến động chậm hơn đà giảm của giá thế giới khiến giá vàng SJC đang cao hơn thế giới tới 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một tuần đen tối, khi liên tục xuyên thủng nhiều mức hỗ trợ quan trọng. Giá vàng đã bước sang tuần thứ ba liên tiếp giảm và đang neo ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua.

Áp lực bán tháo kim loại quý đã diễn ra từ ngày 24/11, sau khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.850 USD/ounce. Xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc, khi giá kim loại quý lại tiếp đà lao dốc và đánh mất mức hỗ trợ quan trọng 1.800 USD/ounce vào đúng ngày Black Friday.

Giá vàng thế giới chốt tuần qua ở mức 1.787 USD/ounce, giảm trên 80 USD/ounce so với cuối tuần trước (tương đương mức giảm khoảng 2,3 triệu đồng mỗi lượng quy đổi theo tỉ giá niêm yết).

Đây là tuần giảm thứ 3 liên tiếp của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Nếu so với "đỉnh" của 1.949 USD/ounce hồi đầu tháng 11, giá vàng đã giảm tới 160 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, khi kỳ vọng ngày một cao về sự tích cực của nhiều loại vắc-xin Covid-19 sẽ giúp đẩy nhanh sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

Đồng thời, trong bối cảnh hoạt động chuyển giao vào Nhà Trắng của ông Joe Biden chính thức bắt đầu và sự lạc quan về vắc-xin ngừa Covid-19 đã làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng như là “kênh đầu tư an toàn”.

Giá vàng giảm tiếp trong tuần tới

Giá vàng trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực giảm cho dù đã hồi phục nhẹ nhờ một đồng USD suy yếu và nỗi lo dịch bệnh trong vài tháng tới. Mặt hàng kim loại quý tăng nhẹ trở lại sau 2 phiên sụt giảm trước đó. Giới đầu tư bắt đáy vàng và mặt hàng này cũng được hỗ trợ bởi một đồng USD tiếp tục suy yếu khá nhanh.

Dự đoán về giá vàng tuần tới, nhiều chuyên gia nhận định, tâm lý thị trường sẽ tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn. Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco News, trong 15 nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát thì chỉ có 6 người (thương đương 40%) dự báo giá vàng tăng vào tuần tới. Trong khi đó, 8 nhà phân tích (53%) khẳng định vàng sẽ giảm. Duy nhất một người (7%) đưa ra ý kiến trung lập.

Với tổng cộng 1.270 phiếu khảo sát trực tuyến đối với các nhà đầu từ nhỏ lẻ trên Main Street đã được thực hiện trong tuần qua, có 585 người (tương đương 48%) vẫn lạc quan về vàng vào tuần tới. Trong khi đó, 424 nhà đầu tư (33%) dự đoán giá vàng giảm, trong khi 261 người khác (21%) cho ý kiến trung lập với kim loại quý này.

Chủ tịch của Phoenix Futures and Options LLC, Kevin Grady nhận định: "Giá vàng không tăng vì đại dịch Covid-19 mà tăng vì những chính sách phản ứng với đại dịch. Các gói kích thích kinh tế, đồng USD mất giá, lãi suất thấp mới là những lý do khiến vàng tăng lên mức kỷ lục. Và tất cả những lý do trên vẫn còn nguyên vẹn".

Tuy nhiên, ông Grady không còn kỳ vọng vào khả năng giá kim loại quý sẽ tăng trở lại mức 2.000 USD/ounec vào cuối năm nay. Ông Grady ước tính, giá vàng sẽ kết thúc năm 2020 dưới mức 1.900 USD/ounce.

Chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali của TD Securities cho biết, động lực đẩy vàng lên mức cao mới vẫn còn nhiều. "Cần phân tích xem điều gì thúc đẩy nhà đầu tư mua hoặc bán vàng. Đó chính là giá USD. Những biến động của giá vàng hiện tại hoàn toàn không phù hợp với những gì đang diễn ra trên các thị trường khác", ông Daniel Ghali cho biết.