Vành đai 3 TP.HCM thiếu cát san lấp: Nhập khẩu cát từ Campuchia cũng đang gặp khó

Các gói thầu xây lắp chính mới đạt 15% sau 8 tháng

Mới đây, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM về tiến độ dự án Vành đài 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn TP.HCM.

Theo đó, dự án Vành đai 3 TP.HCM có 2 đoạn, gồm đoạn qua TP.Thủ Đức (cầu Nhơn Trạch - nút giao Tân Vạn) với chiều dài khoảng 14,73 km và đoạn qua huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cầu Bình Gởi – cầu Kênh Thầy Thuốc) với chiều dài khoảng 32,62km. Tổng mức đầu tư hơn 22.400 tỷ đồng.

Toàn dự án có 62 gói thầu, trong đó 14 gói thầu xây lắp (10 gói thầu chính và 4 gói thầu phục vụ khai thác). Hiện, tất cả 10 gói thầu xây lắp chính đang đồng loạt triển khai theo kế hoạch đề ra.

Hiện 10 gói thầu xây lắp chính Vành đai 3 TP.HCM đã đồng loạt triển khai theo kế hoạch đề ra. Ảnh: T.T

Trong 10 gói thầu này có nhóm 4 gói thầu đã khởi công đợt 1 từ tháng 7/2023 gồm xây lắp 3, 6, 8, 9 với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng. Các hạng mục chính công trình bắt đầu thi công từ tháng 10/2023.

Sau 7 tháng triển khai thi công, hiện các nhà thầu đang tăng tốc thi công hạng mục cầu, hầm trên tuyến; thi công nền đường đoạn xử lý đất yếu bằng đào thay đất đóng cừ tràm,... và đẩy nhanh tiến độ thi công bấc thấm, gia tải khi đã giải quyết cơ bản nguồn cát cho dự án. Sản lượt đạt 15% giá trị xây lắp.

Ban Giao thông cho rằng 4 gói thầu xây lắp này đạt tiến độ đề ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn cát san lấp. Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các hạng mục kết cấu công trình trên tuyến; tập trung thực hiện công tác xử lý nền đất yếu.

Công trường Vành đai 3 TP.HCM tại gói thầu xây lắp 7. Ảnh: T.T

Đối với nhóm 6 gói thầu khởi công đợt 2 vào từ tháng 2/2024 gồm xây lắp 1, 2, 4, 5, 7, 10 hiện các nhà thầu đã hoàn thành thi công thử và bắt đầu tổ chức thi công đại trà kết cấu phần dưới, xử lý đất yếu.

Theo Ban Giao thông, các gói thầu này đạt yêu cầu về tiến độ đề ra và trong thời gian tới, các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh thi công các hạng mục kết cấu công trình trên tuyến, tập trung thực hiện công tác xử lý nền đất yếu.

Ban Giao thông cũng cho biết, trong năm nay sẽ phấn đấu hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và khởi công các gói thầu xây lắp 11, 12, 13, 14, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 10 gói thầu xây lắp đang thi công.

Ngoài ra, sẽ giải quyết cơ bản nhu cầu cát đắp nền đường phục vụ thi công 10 gói thầu xây lắp của dự án trong quý II/2024. Hoàn thành cơ bản công tác xử lý đất yếu phần đường cao tốc. Hoàn thành kết cấu phần dưới các cầu trên tuyến chính.

Cần đầu mối có năng lực đàm phán giá cát nhập từ Campuchia

Về nguồn vật liệu thực hiện dự án, tổng nhu cầu vật liệu cát san lấp đường dự kiến khoảng 7,1 triệu m3, riêng trong năm 2024 cần khoảng 4,7 triệu m3.

Do TP.HCM đang thiếu san lấp nên đã đề nghị một số tỉnh miền Tây hỗ trợ, trong đó Ban Giao thông đã làm việc với 3 tỉnh gồm Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre về vấn đề này.

Cụ thể, sau cuộc họp với Ban Giao thông ngày 22/5 Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh này xem xét, cấp phép gia hạn các mỏ cát theo đề xuất của Ban Giao thông là 50% công suất khai thác. Hiện, Ban Giao thông đã chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với các đơn vị được cấp phép để triển khai song song các thủ tục.

Vành đai 3 TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn về nguồn cát san lấp

Trong khi đó, hiện, UBND tỉnh Tiền Giang đang chờ văn bản từ UBND TP.HCM về thống nhất khối lượng đề nghị hỗ trợ, cơ chế khai thác,...cho dự án Vành đai 3 làm cơ sở để khai thủ tục cấp phép 3 mỏ cát phục vụ cho dự án này.

Còn tỉnh Bến Tre, liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác mỏ theo cơ chế đặc thù, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này có văn bản gửi Ban Giao thông yêu cầu cung cấp hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án Vành đai 3 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Ban Giao thông, đến nay, tuy các địa phương trên mặc dù đã có chủ trương hỗ trợ, cấp cát đắp nền đường cho dự án Vành đai 3 TP.HCM, tuy nhiên khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay là các thủ tục liên quan để các địa phương có thể cung cấp cát cho dự án vẫn khá chậm. Theo kế hoạch của các địa phương, sớm nhất đến tháng 6/2024 mới hoàn thành xong các thủ tục này.

Công trường tại gói thầu XL8 của Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: T.T

Về nguồn cát nhập từ Campuchia, sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Công thương đã tổ chức Đoàn công tác liên Bộ sang Campuchia để làm việc về phương án nhập khẩu cát từ nước bạn.

Tuy nhiên, hiện nay, ở Campuchia chỉ có 3 công ty khai thác mỏ cát được phép xuất khẩu cát là Soktheara, Global Green và Chaktomuk.

Còn nguồn cát Campuchia ở Việt Nam được nhập khẩu từ nhiều doanh nghiệp có hợp đồng mua cát với khối lượng nhỏ, việc này có thể dẫn đến giá bán sẽ khác nhau giữa các hợp đồng, do đó cần thiết phải có doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu có năng lực của Việt Nam để đàm phán với doanh nghiệp Campuchia với khối lượng lớn.

Ban Giao thông cho biết, theo thông báo phía đại diện Campuchia, quốc gia này chỉ có loại cát xây dựng, (không phân biệt cát xây dựng và cát san lấp như phía Việt Nam) nên cũng ảnh hưởng đến giá thành.

Đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM, giá cát nhập khẩu Campuchia về tới công trường sẽ vào khoảng 360.000 đồng/m3 (8,5 USD + Vận chuyển từ phao số 0). Do đó, việc nhập cát xây dựng về sử dụng làm cát san lấp sẽ dẫn đến sự chênh lệch lớn về giá thành giữa cát nhập khẩu so với cát san lấp tại địa phương (khoảng 230.000 đồng/m3 tính với giá gốc vật liệu do các tỉnh có mỏ ban hành).

Hiện, Bộ Công thương đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để báo cáo về khả năng nhập khẩu cát từ Campuchia. Trong đó kiến nghị giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc với Ban Giao thông TP.HCM và các địa phương có nhu cầu nhập khẩu cát phục vụ các công trình giao thông…để rà soát và nắm bắt tổng nhu cầu, số lượng cát cần mua của các doanh nghiệp/nhà thầu thi công; yêu cầu các đơn vị này chủ động, khẩn trương liên hệ với các doanh nghiệp Campuchia để đàm phán, giao kết các hợp đồng mua bán cát theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Campuchia.