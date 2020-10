Vật thể lạ tiết lộ một loài người khác từng phát triển hơn chúng ta

Những vật thể lạ có hình dạng như lưỡi dao ở hang động Quesem, vùng đồi Judean (Israel) đã tiết lộ trình độ đáng kinh ngạc của một loài người khác đã tuyệt chủng. Nếu như vài ngàn năm trước Homo sapiens chúng ta mới biết đến luyện kim thì trong hang động 300.000 năm này, loài người cổ đại kia đã biết dùng kỹ thuật tương tự để rèn ra những lưỡi dao đá có tính năng vượt trội.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Human Behaviour tiết lộ loài người bí ẩn này đã dùng một nồi nung bằng đá do họ tự chế tạo. Đá lửa được chọn làm nguyên liệu rèn dao và được chia ra phiến nào làm dao to, phiến nào được dùng để rèn các mảnh dao sắc, mỏng hơn.

Những công cụ làm bằng đá lửa được luyện dưới nhiệt độ cao gây kinh ngạc cho giới khảo cổ - Ảnh: HUMAN BEHAVIOUR

Các phiến đá làm dao to bị nung đến 259 độ C, phiến nào làm mảnh dao nhỏ sẽ được nung tận 413 độ C. Lửa còn để lại dấu trên phiến đá to làm nắp nồi: 447 độ C.

Theo nhà khảo cổ Filipe Natalio từ Viện Khoa học Weizmann (Israel), thành viên nhóm nghiên cứu, việc nung này cải thiện tính dẻo dai của đá, khiến tảng đá lớn sau đó dễ bị bẻ nhỏ ra hơn và tạo được các công cụ tinh vi hơn. Các mẫu đá cũng cho thấy nhiệt độ nung được kiểm soát rất chặt chẽ để… cho ra đời các sản phẩm có chất lượng tương đương.

Ngoài các lưỡi dao, mảnh rìu được làm tại chỗ, cũng có những mảnh dường như được… mua từ nơi khác, bởi được làm từ đá phương xa. Các bằng chứng từ hang động còn cho thấy loài người cổ này đã truyền dạy công nghệ này cho con cháu và các nhóm bạn bè khác. Điều này cho thấy một tổ chức xã hội chặt chẽ và tinh vi mà có lẽ hàng trăm ngàn năm sau đó Homo sapiens mới với tới.

Việc sản xuất ra công cụ cao cấp giúp họ có thể săn bắt hiệu quả hơn, tìm kiếm các nguồn thịt mới và tiết kiệm sức lao động.

Các nhà khảo cổ tin rằng đó không phải là tác phẩm của tổ tiên Homo sapiens chúng ta, vì phải ít nhất hơn 100.000 năm sau Homo sapiens mới rời châu Phi. Từng có hóa thạch thuộc chi người được tìm thấy ở đây: những chiếc răng vừa giống của loài người cổ Neanderthals, vừa giống răng của một nhóm người từng được chứng minh là Homo sapiens lai với loài khác! Các nhà khoa học nghĩ rằng rất có thể cư dân Quesem là một thành viên tiến hóa riêng biệt của chi Người, không phải bất kỳ loài nào từng được xác định.

Như nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy, chi Người từng có nhiều loài, nhưng hầu hết đã tuyệt chủng, chỉ còn loài người tinh khôn Homo sapiens tồn tại cho đến nay – chính là chúng ta.