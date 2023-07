VBA, MMA, Esports sôi động cuối tuần này trên VTVcab

VBA 5x5 năm 2023 có tổng cộng 74 trận đấu được tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung (Centralized) kết hợp sân nhà sân khách với sự tranh tài của 7 CLB VBA. Tại vòng bảng các đội sẽ gặp nhau 3 lần thay vì 2 lần như VBA 2022. Do đó, số trận đấu sẽ được nâng lên thành 63 trận (tăng 50% so với năm 2022). 21 trận tăng được VBA tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung (Centralized). Sau giai đoạn này, từ ngày 08/07/2023-30/09/2023, những trận đấu còn lại của mùa giải sẽ được VBA tổ chức theo mô hình sân nhà sân khách tại các địa phương của 7 CLB.

Hiện tại, sau giai đoạn 1, Saigon Heat vẫn đang giữ được vị trí số 1 cùng thành thích bất bại. Tiếp sau đó là Nha Trang Dolphins và Hanoi Buffaloes có được 4 chiến thắng lần lượt giữ vị trí số 2 và 3 trên BXH. Cuối bảng hiện nay đang là CLB Danang Dragons với 6 trận thua liên tục và không giành được điểm nào. Chặng 2 của vòng loại sẽ diễn ra từ 8/7 tới 3/9 và sẽ là chặng quyết định những cái tên sẽ bước vào vòng Bán kết. Ở chặng này, việc được thi đấu ở sân nhà chắc chắn sẽ là lợi thế lớn của các CLB. Liệu cái tên nào sẽ lội ngược dòng và những đội bóng nào bứt phá để đi tiếp?

Học trò Johnny Trí Nguyễn Trần Minh Nhựt đối đầu Trần Ngọc Lượng tại Lion Championship 07

Ngày 8/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP. Hồ Chí Minh, sự kiện MMA chuyên nghiệp LION Championship 07 (LC 07) sẽ trở lại với khán giả Việt Nam cùng những trận đấu nảy lửa. Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh ON Sports News, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab. LION Championship 07 sẽ chứng kiến màn so tài của 8 cặp đấu Hạng A ở các hạng cân, để giành được suất tranh đai, họ sẽ phải vượt qua các đối thủ được xếp cặp, từ đó đạt thứ hạng cao hơn, đủ tiêu chuẩn thách đấu các nhà vô địch.

Ở trận đấu chính (Main Event), LION Championship 07 chứng kiến sự trở lại của nhà vôđịch Jujitsu Việt Nam Trần Ngọc Lượng, tay đấm có lần thượng đài thứ ba liên tiếp tại LION Championship. Tại sự kiện LC 06 ngày 3/6 vừa qua, Trần Ngọc Lượng đã thể hiện đẳng cấp vượt trội của võ sĩ ba lần liên tiếp Vô địch Jujitsu Quốc gia, HCB Châu Á bằng chiến thắng khóa siết (submission) trước đối thủ Lại Thế Toàn. Đại diện của Saigon Sports Club chỉ mất đúng 3 phút 1 giây để buộc Thế Toàn chấp nhận bỏ cuộc với đòn siết cổ (rear- naked-choke). Vượt lên vị trí Top 10 hạng 60kg, thử thách tiếp theo của Trần Ngọc Lượng là tay đấm đang giữ vị trí thứ 5 Trần Minh Nhựt - môn sinh của Võ đường Liên Phong danh tiếng. Ra mắt hạng cân 60kg ở mùa giải 2023, Trần Minh Nhựt đã để lại một màn trình diễn ấn tượng trước tài năng trẻ Nguyễn Trung Hải tại LC 05. Lối đánh biến ảo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đòn đánh đứng sáng tạo và khả năng vật khóa đưa Trung Nhựt trở thành thử thách khó lường với Trần Ngọc Lượng.

Trong buổi chiều, Hạng B của LION Championship 07 chào đón 26 võ sĩ, 13 cặp đấu. Ở trận đấu áp chót, tay đấm Rơ Mah Chưng (MMA VH Thanh Hóa) và đại diện của TMT Sport Club Huỳnh Ngọc Hùng sẽ đối đầu nhau để xác định gương mặt tiếp

theo tham gia vào Hạng A hạng cân 56kg của LION Championship. LION Championship 07 diễn ra trong hai lượt thi đấu chiều (Hạng B từ 14h00) và tối (Hạng A từ 20h00), được phát sóng trực tiếp trên kênh thể thao On Sports News, ứng dụng ON, ON Plus của VTVcab.

"Cháy" cùng eSports thế giới trên VTVcab

Trong tháng 7, cộng đồng eSports thế giới lại tiếp tục sôi động với chuỗi giải đấu cực kì hấp dẫn của các bộ môn CSGO và Rocket League. Các giải đấu gay cấn và mới mẻ này sẽ được VTVcab tường thuật trực tiếp trên ứng dụng ON Plus.

Giải đấu ESL Challenger (từ ngày 06/07 đến ngày 10/07/2023 trực tiếp trên ON Plus)

Thông qua ESL Challenger, tấm vé tiếp theo để đến với hạng đấu Pro League - ESL Pro League Season 18 diễn ra vào tháng 9 tới đây sẽ được quyết định. Với sự góp mặt của 8 đội tuyển, trong đó có những cái tên rất được kỳ vọng như nhà đương kim vô địch IEM Dallas 2023 - ENCE, nhà vô địch ESL Rio Major - Virtus Pro… ESL Challenger sẽ cực kỳ gay cấn và hấp dẫn khi chỉ có Nhà vô địch mới có quyền được tham dự giải ESL Pro League 18.

Giải đấu ESL Impact Season 3 (Từ ngày 11/07 đến ngày 15/07/2023/ON Plus)

Bên cạnh ESL Challenger, VTVcab cũng sẽ phát sóng giải đấu hấp dẫn không kém, đó là ESL Impact Season 3. Đây là giải đấu dành cho các game thủ nữ của bộ môn CSGO, ESL Impact mùa thứ 3 có tổng giải thưởng lên tới 123.000 USD. 8 cái tên xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 30 đội tuyển hàng đầu Thế giới sẽ cùng tranh tài tại Dallas (Mỹ) để tìm ra Nhà vô địch. Được ví giống như "World Cup bóng đá nữ", ESL Impact Season 3 có tính chất vô cùng quan trọng và hứa hẹn sẽ chứng kiến những trận đấu đầy căng thẳng. Liệu đương kim vô địch Nigma Galaxy có bảo vệ được danh hiệu của mình trước những đối thủ rất mạnh như Black Dragon, Navi Javelins hay 9Pandas?

Giải đấu đặc biệt Rocket League

Cũng từ 06/07 đến 10/07/2023, VTVcab sản xuất và phát sóng một giải đấu eSports mới, rất độc đáo, đó là Giải đấu Rocket League - RLCS 2023 trực tiếp trên ON plus. Đây là bộ môn thể thao điện tử được đánh giá là có lối chơi vô cùng mới lạ và đòi hỏi tính sáng tạo cao đối với những tuyển thủ eSports. Giải đấu có sự xuất hiện của những cái tên đã vô cùng quen thuộc như: Vitality, FURIA hay Complexcity. Với tổng giải thưởng lên tới 310.000 USD, phương thức thi đấu hoàn toàn khác biệt, mới lạ, Rocket League được kỳ vọng sẽ là một "luồng gió mới" của làng thể thao điện tử Thế giới.