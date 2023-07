Chủ nhà “báo động đỏ", ĐT nữ Việt Nam nguy cơ "công cốc" ở World Cup

Nhiệt độ trung bình hàng ngày gần đúng (thấp đến cao) cho các thành phố tổ chức VCK World Cup nữ tại New Zealand lần lượt là: Auckland (7,7 đến 15,2 độ C), Hamilton (4 đến 14,7 độ C), Wellington (7,1 đến 13 độ C) và Dunedin (-0,7 đến 12,2 độ C)