Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao nói gì?

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua, nhiều VĐV Pencak Silat tham gia thi đấu tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024 bức xúc khi VĐV Vũ Đức Hùng – Đội Pencak Silat bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cấm thi đấu trong vòng 5 năm, nhưng vẫn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận và cho thi đấu tại giải.

Theo đó, dù bị cấm thi đấu từ ngày 01/3/2024, nhưng VĐV Vũ Đức Hùng vẫn được "tạo điều kiện" cho thi đấu tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024 do Cục Thể dục Thể thao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức tại Nghệ An, diễn ra từ ngày 20/03 – 30/03.

Việc VĐV Vũ Đức Hùng được "tạo điều kiện" cho thi đấu đã tước bỏ đi cơ hội của nhiều VĐV Pencak Silat khác.

Theo tìm hiểu của PV, Trưởng ban tổ chức Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024 là ông Bùi Công Vinh- Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An, Phó Ban tổ chức là bà Từ Thị Lê Na- phụ trách bộ môn Pencak Silat (Cục Thể dục Thể thao).

Liên quan đến vấn đề nói trên, ngày 02/5 trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Đặng Hà Việt- Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, ông sẽ yêu cầu Ban tổ chức giải làm báo cáo sự việc gửi Cục TDTT.

Ông Việt cũng đề nghị PV, trao đổi với ông Vũ Xuân Thành- Phó phòng Thể thao Thành tích cao I.

VĐV Vũ Đức Hùng - Đội Pencak Silat (đứng ở vị trí số 1) bị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc cấm thi đấu trong vòng 5 năm (từ ngày 01/03/2024), nhưng vẫn thi đấu "chui" cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu, và giành huy chương vàng tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024.

Trả lời câu hỏi vì sao rất nhiều đơn vị Sở VHTTDL nhận được công văn 423 của Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấm VĐV Vũ Đức Hùng- Đội Pencak Silat thi đấu trong vòng 5 năm (từ ngày 01/3/2024) và đề nghị các đơn vị trên cả nước không tiếp nhận thi đấu, tuyển dụng đối với VĐV này, mà ban tổ chức lại không nắm được và bản thân bà Từ Thị Lê Na- Phụ trách bộ môn Pencak Silat, người đảm nhiệm vai trò Phó Ban tổ chức Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024 có nắm được không mà không "tuýt còi" VĐV này?, thì ông Thành- Phó phòng Thể thao Thành tích cao I cho biết, sẽ trao đổi, nắm lại thông tin nói trên.

Theo ông Thành, ông sẽ phải xem lại hồ sơ đăng ký thi đấu của VĐV Vũ Đức Hùng gồm những gì. Trường hợp ông Vũ Đức Hùng chuyển sang đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu, mà đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu vẫn đăng ký, hoặc hợp thức hóa… thì sai phạm này sẽ là giữa Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc.

"Để anh trao đổi nắm lại thông tin nhé… Hồ sơ đăng ký gồm những gì để anh xem lại. Nếu như hồ sơ đăng ký bạn Hùng này chuyển sang đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu, mà đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu vẫn đăng ký, người ta hợp thức hóa, hoặc người ta có đầy đủ ví dụ như hợp đồng thì sai phạm này là giữa ông Bà Rịa- Vũng Tàu (Sở VHTTDL Bà Rịa- Vũng Tàu - PV) với bên Vĩnh Phúc (Sở VHTTDL Vĩnh Phúc- PV) thôi", ông Thành nói.

Ông Thành thắc mắc, không hiểu sao đơn vị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc lại cấm VĐV như vậy.

Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc có thể kiện ra tòa nếu lừa đảo?

Khi được PV cho biết, trước khi VĐV Vũ Đức Hùng nghỉ thì có đơn xin nghỉ và cam kết không thi đấu cho đơn vị nào khác, với lý do đi Nhật Bản làm việc, do đó Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ra văn bản cấm. Xét về tư cách đạo đức ông Hùng làm đơn xin nghỉ và cam kết không thi đấu cho đơn vị khác nữa… ông Hùng biết rất rõ việc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ra văn bản cấm thi đấu, nhưng vẫn thi đấu "chui" cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu, xét về quy định có thể "tuýt còi" hủy huy chương của ông Hùng không?, ông Thành không đi thẳng vào vấn đề mà cho biết: "Bây giờ phải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của VĐV này, nói phải có căn cứ. Nếu như VĐV này sai, anh ấy thi đấu mà không đúng hồ sơ của anh ấy hoặc anh ấy vi phạm cái gì theo quy định của pháp luật thì theo quy định có quyền truất phế thôi".

Theo ông Thành, sẽ phải làm việc với bộ môn Pencak Silat, và đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh phúc và Bà Rịa- Vũng Tàu gửi hồ sơ thì mới biết VĐV Hùng đúng hay sai?

Theo ông Vũ Xuân Thành- Phó phòng Thể thao Thành tích cao II (Cục Thể dục Thể thao), Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc có thể khởi kiện ông Vũ Đức Hùng ra Tòa án nếu ông Hùng lừa đảo. Ảnh: Văn bản cấm thi đấu VĐV Vũ Đức Hùng.

Ông Thành cũng cho hay sẽ yêu cầu Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ vào đâu mà đưa ra yêu cầu cấm VĐV?

"Anh không hiểu văn bản cấm 5 năm Sở (Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc- PV) ra đúng hay không nữa, nhưng đấy là việc của Sở nếu Sở sai thì sở phải chịu?", ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, bản thân ông chưa nắm được văn bản đề nghị không tiếp nhận và tuyển dụng thi đấu đối với VĐV Vũ Đức Hùng đội Pencak Silat. Ông cho hay sẽ kiểm tra thông tin ở chỗ bộ môn Pencak Silat.

PV đề nghị cho biết, khi Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ký ban hành văn bản 423 ngày 19/03/2024 (tức là văn bản có hiệu lực từ ngày ký ban hành), chưa tính đến chuyện đúng hay sai, mà đề nghị cho biết VĐV biết bị cấm nhưng vẫn thi đấu "chui" cho đội khác có đúng không?, ông Thành nói: "Thế Bà Rịa- Vũng Tàu cũng có đăng ký, ông bảo ông chịu trách nhiệm. Phía Bà Rịa- Vũng Tàu cũng ký về nhân sự cho VĐV, chứ có phải VĐV này không có đơn vị nào đâu?".

PV tiếp tục đề nghị cho biết, VĐV Vũ Đức Hùng làm đơn xin dừng thi đấu, tập luyện, cam kết không thi đấu cho đơn vị nào khác, nhưng lại lừa đơn vị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc và sang đơn vị khác thi đấu, xét về mặt đạo đức có được không? Ông thành cho rằng, VĐV nếu lừa đơn vị, thì Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc có thể kiện ra tòa!?

"Nếu mà lừa người ta, Vĩnh Phúc (Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc- PV) có thể kiện ra tòa được mà nếu mà lừa đảo, như thế là lừa đảo", ông Thành nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!