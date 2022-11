Vẻ đẹp "cực phẩm" của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, không thua gì con gái

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang trong thời kỳ hạnh phúc bên cô vợ mới cưới Dianka Zakhidova (Ukraine). Từ khi công khai hẹn hò đến khi kết hôn với thủ môn Bùi Tiến Dũng, Dianka là cái tên nhận nhiều quan tâm với vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành".

Bùi Tiến Dũng lần đầu diện kiến gia đình nhà vợ.

Cô hiện đang mang bầu con trai đầu lòng cho thủ thành người Thanh Hóa và dự sinh trong thời gian ngắn nữa. Mới đây, Dianka cũng vừa đăng tải hình ảnh gia đình cô từ Ukraine đã tới Việt Nam để ghé thăm tổ ấm của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng được "diện kiến" phụ thân, phụ mẫu dù đã làm lễ kết hôn với vợ từ khá lâu do nhiều lý do khách quan. Trong những bức hình được chia sẻ, có thể thấy, dù đang ở những tháng cuối thai kỳ nhưng mẫu Tây sinh năm 2000 không tăng cân quá nhiều so với ngày còn son rỗi. Gương mặt nữ người mẫu vẫn thon gọn và xinh đẹp, làn da mịn màng, tay chân thon thả.

Vẻ đẹp 'cực phẩm' của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng

Tuy nhiên, spotlight lại nhanh chóng thuộc về mẹ ruột của cô. Có thể thấy rõ rằng, dù đã sắp bước vào độ tuổi "ngũ tuần" nhưng mẹ vợ Bùi Tiến Dũng vẫn cho thấy vẻ đẹp không thua kém gì cô con gái yêu quý. Bà gây ấn tượng với mái tóc ngắn, trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ của phụ nữ vùng đất Bắc Âu. Làn da mịn màng cùng nét tươi tắn, rạng rỡ giúp mẹ vợ nam thủ môn thu hút trong mọi khoảnh khắc.

Nhiều người còn trêu đùa rằng, nhìn bà không khác gì chị em gái với Dianka. Được biết, Dianka có 2 người em, 1 em trai rất cao và một em gái nhỏ tuổi xinh xắn. Những ngày mới sang Việt Nam, mẹ vợ thủ môn hiếm hoi mới có dịp lên sóng mạng xã hội.