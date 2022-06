Điểm du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ

Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng

Phong Thổ không tấp nập, hoa lệ như các huyện, thành phố vùng đồng bằng, nhưng nơi đây lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng phong cảnh hoang sơ, núi non trùng điệp. Du khách sẽ được trải nghiệm du lịch cộng đồng, ngắm tia nắng mặt trời len lỏi xua tan dần màn sương mù vào buổi sớm. Tin rằng kể cả những du khách khó tính nhất cũng bị vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng nơi đây chinh phục.

Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo Anh

Thêm nữa, Phong Thổ được ban tặng khí hậu mát mẻ và trong lành, người bản địa nơi đây hết sức thân thiện, mến khách. Du khách tới đây đều có chung nhận xét Phong Thổ có nét văn hoá truyền thống đặc sắc mà không phải nơi nào cũng có được. Một vài năm gần đây, Phong Thổ được du khách thập phương tìm tới bởi nhiều điểm đến lý thú, thôi thúc khách du lịch tìm tòi, khám phá tiêu biểu như di tích cấp quốc gia Di chỉ khảo cổ Nậm Tun, đền thờ Nàng Han, hang kháng chiến Nà Củng, lễ hội Then Kin Pang hay Sin Suối Hồ…

Mang trong mình tiềm năng đó, các cấp chính quyền và nhân dân Phong Thổ xác định: Phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi lâu dài trong tương lai cho ngành công nghiệp "không khói" của địa phương. Mục tiêu thu hút nhiều hơn lượng khách du lịch đến tham quan từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Mục tiêu đã rõ, để làm được điều này huyện Phong Thổ đã huy động nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch. Bên cạnh đó, chú trọng tạo điều kiện cho người dân học hỏi thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhiều kinh nghiệm hay và giải pháp mới của Sa Pa, Bắc Hà hay Mù Cang Chải… được tìm hiểu và áp dụng khoa học vào thực tế của địa phương.

Đến Sin Suối Hồ, du khách sẽ được đón tiếp bằng tấm lòng thân thiện, mến khách của người bản địa. Ảnh: Vinh Duy

Mong muốn du khách muôn nơi biết đến mình, Phong Thổ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, hàng trăm ngàn hình ảnh, bài viết, clip nói về mảnh đất, tình người Phong Thổ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương như Đài Truyền hình quốc gia, Đài tiếng nói Việt Nam, trang thông tin địa phương, facebook, zalo hay instagram… Nhờ đó, nhiều đoàn khách trong và ngoài nước tìm tới tham quan, khám phá.

Minh chứng sát thực cho điều đó chính là lượng khách du lịch hàng năm tới Phong Thổ tăng nhanh bất ngờ, theo khảo sát mới nhất từ quý I/2021 đến nay, ngành du lịch Phong Thổ thu hút gần 30 nghìn lượt khách tới tham quan, mang lại nguồn thu khá cho vùng đất biên cương.

Du khách có thể lựa trải nghiệm ngủ nhà trên cây khi đến bản Sin Suối Hồ. Ảnh: Bảo Anh

Được ví như một Sa Pa thứ 2, xã Sin Suối Hồ lâu nay được nhắc tới nhiều nhất trong các điểm du lịch của huyện Phong Thổ, mỗi năm có hàng nghìn du khách thường xuyên ghé thăm. Ngoài sức hút vốn có về cảnh quan, khí hậu, con người, cấp ủy chính quyền xã và người dân làm du lịch biết cách tự làm mới mình. Dịch vụ homstay được bà con mạnh dạn đầu tư đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ cho du khách; đội văn nghệ được duy trì hoạt động hay đến việc cải tạo cảnh quan, giữ môi trường xanh sạch đẹp; cung ứng những món quà đặc sắc tiêu biểu của dân tộc Mông…

Anh Nguyễn Tiến Bình đến từ tỉnh Điện Biên nhận xét: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, nghe về Sin Suối Hồ đã lâu. Quả thật nơi đây rất khác biệt, tôi thích phong cảnh và cách làm du lịch của người dân nơi đây. Điểm 10 tôi chấm cho Sin Suối Hồ không chỉ bởi không khí nơi vùng cao mát mẻ, trong lành, con người thân thiện, cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú mà còn bởi người dân nơi đây rất đặc biệt. Ban đầu tôi cho rằng, Sin Suối Hồ tương đồng như các địa phương lân cận khác, nhưng thật lạ, ở đây có nhiều cái "không" không rượu, không thuốc lá, không tệ nạn - đó là những điểm hiếm thấy ở các khu du lịch mà tôi đã từng qua. Điểm nhấn ai cũng rễ ràng nhận ra bởi nơi đây bà con trồng rất nhiều địa lan trang trí hoặc để bán, tôi áng sơ sơ cũng vài chục ngàn chậu. Kỳ nghỉ của tôi khá lý thú, miền đất này thanh bình, mến khách và an toàn đến lạ".

Đến Phong Thổ, du khách có cơ hội ghé thăm chợ phiên Dào San, vùng chè cổ thụ Mồ Sì San, đồi tình yêu (xã Hoang Thèn) hay bản du lịch Tô Y Phìn, xã Lản Nhì Thàng…

Lễ hội Then Kin Pang thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Vinh Duy

Thu hút lượng khách không thua kém Sin Suối Hồ phải kể đến lễ hội Then Kin Pang tại xã Khổng Lào. Lễ hội này được ví như "linh hồn của người Thái" và được tổ chức hàng năm vào tháng 3 âm lịch. Lễ hội gồm có 2 phần, phần lễ với các nghi lễ cúng dâng hương tại Nhà Then, phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động thi văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc Thái, thi đấu các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co bằng tay, bắn nỏ, tung còn, tó má lẹ hay thi té nước. Đêm hội vòng xoè với 6 điệu xoè cổ thu hút các bà, các mẹ và đông đảo chị em gái trong trang phục áo cóm tạo nên những vòng tròn lung linh huyền ảo.

Năm 2022, ban tổ chức đã tái hiện lễ hội Áp Hô Chiêng hay còn gọi là lễ hội gội đầu, lễ hội gắn với câu chuyện về Nàng Han giả trai đi đánh giặc, chiến thắng trở về vào ngày 30 Tết. Nàng Han cùng quân lính nghỉ ngơi, tắm gội bên bờ Nậm Bó thuộc suối Nậm Lùm để ăn mừng chiến thắng và đón năm mới. Đây là lễ hội tưởng nhớ những người con đã cống hiến xương máu bảo vệ quê hương.

Đối với người Thái khu vực Mường So, Khổng Lào, huyện Phong Thổ, Lai Châu thì người được té càng nhiều nước thì càng gặp nhiều may mắn trong ngày tết. Ảnh: Vinh Duy

Phần thi té nước là phần thi thu hút đông đảo người tham gia nhất, theo quan niệm lâu đời của bà con nơi đây người được té càng nhiều nước thì càng gặp được nhiều may mắn trong năm mới.

Bên cạnh đó, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Thái do chính bàn tay khéo của của người dân địa phương chế biến như xôi ngũ sắc, lươn vùi gio hay món sâu đá, rêu đá…

Du lịch cộng đồng ở Phong Thổ - điểm đến lý thú

Chia sẻ về những điểm đến hấp dẫn trong tương lai của huyện Phong Thổ, ông Vương Thế Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ nói: Định hướng trong tương lai của huyện tiếp tục phát triển du lịch tại các điểm đang khai thác và một số điểm mới được đầu tư như Đường đá cổ PaVi, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, suối nước nóng Vàng Bó...

Điểm nhấn xứng đáng nêu ra trong cách làm du lịch của Phong Thổ là kết nối hình thành những tuyến du lịch nội huyện. Du khách có thể lựa chọn du lịch trải nghiệm tại xã Sin Suối Hồ để tham quan thác trái tim, thác tình yêu, trải nghiệm leo núi Sơn Bạc Mây, khám phá cung đường đá cổ Pavi tại bản Sàng Mà Pho. Du lịch tuyến Lản Nhì Thàng –– Hoang Thèn – Cửa khẩu Ma Lù Thàng hay tuyến Mường So - Dào San – Mồ Sì San…

Thu hút khách du lịch khi đến với bản Sin Suối Hồ là hàng chục ngàn chậu địa lan khoe sắc. Ảnh: Bảo Anh

Chia sẻ về những trải nghiệm sau kỳ nghỉ dài ngày khám phá Phong Thổ, anh Nguyễn Trường Thọ, 28 tuổi đến từ Hà Nội, vui vẻ thổ lộ: "Tôi hạnh phúc vì có những người bạn mới, sẵn sàng đưa tôi đi khám phá những điều lý thú của Phong Thổ mà ở Thủ đô khó có thể trải nghiệm, chúng tôi lang thang rất nhiều nơi bằng xe gắn máy, khám phá các phong tục tập quán của người dân nơi đây và đặc biệt là những kỳ quan thiên nhiên của vùng đất này, thậm chí lúc họ bận thì lại là những người bạn, người anh em của họ đưa tôi đi.

Tôi thuộc tuýp người kỹ tính, nhưng thú thật, mảnh đất vùng cao xa xôi Phong Thổ đã cho tôi được sống những ngày chan chứa tình người, một thứ tình cảm không thể sở hữu nó bằng tiền, thứ tình cảm không có bến bờ, thật lý thú và bất ngờ - thứ tình cảm "không biên giới" ở vùng đất biên giới, khó có thể quên Phong Thổ, hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa".