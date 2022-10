VFF lên tiếng, ĐT nữ Việt Nam thở phào về "đặc sản" mang tới World Cup

Như thông tin đã đưa trước đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ không thể đem theo mỳ gói, một số đồ ăn khô trong quá trình tham dự World Cup 2023 do những quy định nhập cảnh khắt khe của nước chủ nhà New Zealand. Thậm chí đội tuyển nào vi phạm điều này sẽ bị phạt 400 đô la New Zealand.

Tuy nhiên đây thực sự là thông tin chưa chính xác và đầy đủ. Theo quy định, người nhập cảnh vào New Zealand vẫn có thể mang theo các loại thực phẩm ăn liền, trong đó có mì gói. Tuy nhiên các loại sản phẩm ăn liền sẽ không được phép chứa gói thịt ướt ở bên trong.

Chia sẻ với VTC News, 1 thành viên của LĐBĐ Việt Nam cho hay: "Có một số quy định mới nhưng không phải quá khắt khe ở giải đấu này. ĐT nữ Việt Nam không được mang một số thực phẩm khi nhập cảnh theo quy định của New Zealand. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mang theo mì gói nếu muốn".

ĐT nữ Việt Nam vẫn có thể mang mỳ gói tại World Cup

Ngoài ra người nhập cảnh vào New Zealand cũng sẽ không được phép mang theo các gia vị nhưng gừng, tỏi, ớt. Một số sản phẩm từ sữa cũng cần phải khai báo với cơ quan nhập cảnh và tuyệt đối cấm mang theo mật ong. Hải sản khô hay bánh kẹo vẫn có thể mang vào được New Zealand.

Việc sử dụng mỳ gói đương nhiên không được khuyến khích cho các vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên ĐT nữ Việt Nam cũng cần chuẩn bị mỳ gói, các loại đồ khô để phòng trừ trường hợp đồ ăn tại chủ nhà New Zealand không hợp khẩu vị các cầu thủ. VFF đương nhiên sẽ lên những phương án chi tiết và chu đáo nhất để chuẩn bị cho hành trình quan trọng sắp tới ở VCK World Cup nữ 2023.

ĐT nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng E trong lần đầu tiên tham dự World Cup cùng với ĐKVĐ Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và đội thắng trong loạt trận play-off liên lục địa. Thầy trò HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại Đức và sẽ bay sang New Zealand sớm để làm quen khí hậu.