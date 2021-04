Vì 3 người này, Lưu Bị cay đắng nhìn cơ nghiệp đổ bể

Nhắc tới Lưu Bị thời Tam Quốc, chắc hẳn nhiều người quen tên. Lưu Bị vẫn luôn để lại cho chúng ta ấn tượng về sự hiền đức, khéo dùng người, ánh mắt sắc bén.

Dưới trướng của ông tập hợp phần lớn danh tướng thời Tam Quốc, thế nhưng vẫn có những lúc, đôi mắt sắc bén, giỏi nhìn người của Lưu Bị cũng có lúc bị "mờ", dẫn đến việc đánh giá người khác thiếu chính xác để cuối cùng phải trả giá đắt.

Bài viết này xin giới thiệu đến quý độc giả 3 nhân vật Tam Quốc bị Lưu Bị nhìn nhầm.

1. Bàng Thống

Như chúng ta đều đã biết, có một câu nói như sau: Ngọa Long - Phượng Sồ, được một trong hai người, có thể an thiên hạ.

Sau khi diễn ra trận Xích Bích, Bàng Thống đầu quân cho Lưu Bị, thế nhưng Lưu Bị lại chê Bàng Thống quá xấu xí, để ông tới quận lỵ nho nhỏ làm một huyện lệnh.

May mà sau này có những người như Lỗ Túc, Gia Cát Lượng khuyên bảo Lưu Bị, Lưu Bị mới bắt đầu dần dần coi trọng Bàng Thống.

Sau khi hai người đàm luận, Lưu Bị mới nhận ra tài năng của Bàng Thống, đối xử với ông chỉ thua kém với Gia Cát Lượng.

Nếu như không có những người bên cạnh tiến cử, chắc hẳn Lưu Bị đã một mất đi một nhân tài như Bàng Thống.

2. Lã Bố

Chúng ta đều biết, sau khi Lã Bố bị Tào Tháo đánh bại, trong hoàn cảnh bế tắc đành phải nương nhờ Lưu Bị. Khi ấy mọi người bên cạnh Lưu Bị đều phản đối nhưng Lưu Bị lại bất chấp sự phản đối của mọi người để thu nhận Lã Bố.

Việc này đã không mang lại kết quả gì tốt đẹp mà thậm chí, Lưu Bị còn phạm sai lầm khi dẫn sói về nhà.

Hình ảnh nhân vật Lã Bố trên phim.

Khi Lưu Bị và Viên Thuật đang đánh chiến ác liệt, Lã Bố nhân cơ hội đem quân cướp lấy Từ Châu, khiến cho Lưu Bị mất đi cứ điểm thêm một lần nữa, phải sống những ngày tháng nay đây mai đó.

3. My Phương

Nhắc tới My Phương, chúng ta đều biết con người này vốn chẳng hề có tài cán gì xuất sắc, chẳng qua vì anh trai My Trúc của ông có tài năng kiệt xuất, thế nên Lưu Bị cũng mới coi trọng luôn cả ông.

Xét về địa vị, thậm chí My Trúc còn ngang hàng với Gia Cát Lượng. Năm xưa My Trúc từ chối lời mời chào của Tào Tháo, một lòng đi theo Lưu Bị. Vả lại, My phu nhân - em gái của hai người này còn là vợ của Lưu Bị. Do đó My Phương cũng được coi như một vị hoàng thân quốc thích.

Cũng bởi như thế, Lưu Bị mới mắc phải sai lầm đó là trọng dụng My Phương.

Khi ấy Lưu Bị bổ nhiệm My Phương làm Thái thú quận Nam, chức vụ này thậm chí còn sánh ngang với Quan Vũ, Trương Phi. Quận Nam là một vùng đất có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, dễ thủ khó công.

Vậy mà khi Lã Mông đánh úp quận Nam, My Phương lại nhanh chóng đưa ra lựa chọn dâng thành đầu hàng, trực tiếp dẫn tới việc Lã Mông cướp được Kinh Châu.

Tổn thất do việc mất Kinh Châu gây ra nghiêm trọng đến mức nào, chắc hẳn những người đọc Tam Quốc không ai là không biết. Sau sự kiện này, không chỉ Quan Vũ bị giết mà Trương Phi cũng chết, và bản thân Lưu Bị đổ bệnh rồi qua đời, tất cả đều có một phần trách nhiệm của My Phương.

Hình ảnh nhân vật My Phương trên phim.

Thục Hán cũng vì thế mà gần như đã mất hẳn ưu thế, thế chân vạc chắc chắn như trước đây cũng đã suy yếu, giấc mộng thống nhất Tam Quốc của Lưu Bị gần như đổ sông đổ bể không thể cứu vãn.