Vì đâu các cựu Tổng thống Mỹ giàu hơn sau khi rời Nhà Trắng?

Mức lương hàng năm hiện tại cho vị trí Tổng thống Mỹ là 400.000 USD trong thời gian phục vụ, bao gồm nhiều quyền lợi khác đi kèm như sống trong Nhà Trắng, các khoản ngân sách hỗ trợ di chuyển, giải trí, trang phục và nhiều chi phí khác. Tuy nhiên, theo tờ Business Insider, các Tổng thống thường kiếm được nhiều hơn mức lương này sau khi rời nhiệm sở. Nguồn thu nhập này đến từ đâu?

Lương hưu

Cựu Tổng thống Obama nhận lương hưu 210.700 USD sau khi rời Nhà Trắng

Đạo luật Cựu Tổng thống của Mỹ có quy định mức lương hưu hàng năm cho các Tổng thống Mỹ kết nhiệm kỳ. Hiện Quốc hội Mỹ ấn định số tiền này là 210.700 USD/ năm. Các cựu Tổng thống như Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều nhận được khoản tiền trợ cấp này.

Theo ThoughtCo, Tổng thống Dwight Eisenhower, người lãnh đạo nước Mỹ nhiệm kỳ 1953-1961 là người đầu tiên nhận được khoản lương hưu như vậy.

Xuất hiện trước công chúng

Ngay cả khi đã hết nhiệm kỳ, các cựu Tổng thống Mỹ vẫn thường xuất hiện trước công chúng trong những bài phát biểu, phê bình, tham dự hội nghị… Đi kèm với đó là mức thù lao khá đắt đỏ.

Tờ Business Insider dẫn chứng một nguồn tin có sẵn cho hay cựu Tổng thống Mỹ Obama được trả tới 400.000 USD cho một cuộc nói chuyện trên truyền hình hồi năm 2017, tức năm thứ hai sau khi rời Nhà Trắng. Khoản tiền này ngang bằng với mức lương hàng năm trên cương vị Tổng thống.

Thỏa thuận xuất bản sách

Một cuốn sách bà Michelle Obama, phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama xuất bản năm 2019 với Penguin Random House

Vào năm 2017, cặp đôi Barack và Michelle Obama đã ký một hợp đồng xuất bản sách trị giá 60 triệu USD với Penguin Random House, theo nguồn tin từ Financial Times. Sau đó, ông Obama xuất bản hai cuốn sách khác với Penguin Random House bao gồm hồi ký Dreams from My Father: A Story of Race (tạm dịch: Những giấc mơ của cha tôi: Câu chuyện về chủng tộc) và Inheritance (tạm dịch: Người thừa kế).

Tờ Associated Press cho biết ông bà Obama cũng sắp sửa phát hành cuốn sách mới mang tên A Promised Land vào đầu tháng 11 tới.

Trước Obama, Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng từng lập kỷ lục khi kiếm được 14 triệu USD từ các thỏa thuận xuất bản sách sau nhiệm kỳ, theo tờ Vox. Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush thì bỏ túi 10 triệu USD, theo Financial Times.

Hợp đồng thương hiệu

Không riêng gì người nổi tiếng trong giới giải trí, các nhân vật chính trị Mỹ cũng thường xuyên kiếm tiền từ hợp đồng thương hiệu. Vào năm 2018, Variety đưa tin ông bà Obama đã ký hợp đồng sản xuất nội dung cho gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix. Năm 2019, Spotify công bố thỏa thuận với Higher Ground Productions, bao gồm một podcast chín tập do bà Michelle Obama tổ chức và cựu Tổng thống Obama là khách mời.

Trước Obama, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng từng ký thỏa thuận với iHeartMedia để sản xuất một loạt podcast. Dự kiến, loạt này sẽ ra mắt vào năm 2021.

Các vị trí danh dự trong doanh nghiệp

Nhiều đời cựu Tổng thống Mỹ ngoài danh xưng chính trị gia còn đảm nhận một số vị trí trong hội đồng quản trị công ty hoặc các vị trí danh dự khác trong doanh nghiệp.

Năm 2016, The Washington Post đưa tin cựu Tổng thống Bill Clinton đã kiếm được 18 triệu USD từ cương vị hiệu trưởng danh dự cho một trường học. Trong giai đoạn 2002-2009, ông Clinton cũng được cho là đã kiếm tới 12 triệu USD nhờ cố vấn cho người bạn - nhà đầu tư Ron Burkle.