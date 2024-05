Nhiều người vi phạm chống đối CSGT do nhận thức kém về pháp luật, suy nghĩ lệch lạc

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong thực hiện chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 5 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó đã khởi tố 4 vụ, 8 đối tượng và hiện đang tạm giữ 1 đối tượng.



Đối tượng Lê Thanh Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Gần nhất vào ngày 15/5, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Nghi Lộc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu, bia nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng xe vào tổ công tác, khiến Trung tá Hoàng Quang Vinh bị gãy chân.

Trung tá Hoàng Quang Vinh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khống chế đối tượng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Lê Thanh Hoàng (SN 1996, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc).

Trước khi điều khiển xe lao vào tổ công tác, đối tượng này đã sử dụng rượu, bia. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên Trung tá Hoàng Quang Vinh người bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CANA

Trước đó, vào khoảng 20h, ngày 21/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT, Công an thành phố Vinh triển khai tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km464+800, Quốc lộ 1A (đường Trần Phú, thành phố Vinh) phát hiện xe ô tô màu đỏ, mang BKS 37K-270.92 đang di chuyển trên đường có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn. Khi Đại úy Nguyễn Minh Thông ra hiệu lệnh cho xe ô tô trên đi chậm lại và hướng dẫn vào làn kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế không chấp hành và cho xe lùi, sau đó điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều. Đáng chú ý, khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận, người điều khiển phương tiện trên không dừng lại mà lao thẳng vào thành viên tổ công tác.

Khi xe ô tô trên bỏ chạy đến khu vực đường Chu Văn An thì bị lực lượng chốt chặn, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an thành phố Vinh tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội về hành vi chống người thi hành công vụ. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển xe ô tô nói trên là Phan Công Đoàn đã vi phạm ở mức 0,399 mg/khí thở.

Xe mô tô được Lê Thanh Hoàng sử dụng lao vào tổ công tác. Ảnh: CANA

Hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, chống người thi hành công vụ nói chung, CSGT nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng chống đối không chỉ có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, mà còn thực hiện những hành vi ngày càng manh động như chạy ô tô vào đường ngược chiều, tông thẳng xe vào CSGT gây tâm lý trong lực lượng, bức xúc, phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân dẫn đến các hành vi chống người thi hành công vụ nói chung, CSGT trong khi kiểm tra nồng độ cồn nói riêng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, nhận thức về luật pháp chưa đầy đủ của một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên. Các trường hợp chống đối suy nghĩ lệch lạc coi việc bị xử phạt là sự mất mát, bức xúc mà không nghĩ rằng, lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ và những người xung quanh. Chưa kể một bộ phận thanh niên có tính côn đồ, do sử dụng rượu, bia trước đó nên không kiểm soát được hành vi.