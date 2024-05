Nghệ An có thêm 18 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao

Ngày 9/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì.



Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào ngày 9/5, tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: P.Q

Qua thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, tại cuộc họp Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cụ thể,16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Xã Mã Thành, Phú Thành, Nam Thành, Trung Thành, Lăng Thành, Liên Thành, Minh Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành (huyện Yên Thành); xã Nam Thái, Hồng Long (huyện Nam Đàn); xã Nghi Diên, Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc); xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp); xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn); xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn).

Thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: P.Q

2 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn và Long Thành, huyện Yên Thành.

Theo lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Nghệ An, sau khi đăng ký xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với quyết tâm chính trị cao, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, huyện các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Với quan điểm không để nợ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, Đoàn thẩm định của tỉnh đã đánh giá rất nghiêm túc, đúng thực tế, bảo đảm các tiêu chí đạt theo yêu cầu.

Ngoài hỗ trợ của tỉnh, các địa phương cấp huyện đã có những cơ chế để khuyến khích các xã hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện Yên Thành đã hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã để giúp xã hoàn thiện các tiêu chí.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã biểu dương và chúc mừng các xã đã hoàn thành nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị những xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục phấn đấu xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với những xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục hoàn thiện và duy trì bền vững các tiêu chí đạt được, xây dựng những miền quê đáng sống, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.