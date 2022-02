Vị Hoàng đế nào có thể thị tẩm liên tiếp 9 phi tần trong cùng 1 đêm?

Không phải tự dưng mà trong vô vàn hoàng đế của nhà Thanh, chỉ riêng Khang Hi lại gắn liền với danh xưng "đại đế". Trong lịch sử nhà Thanh nói riêng và cả lịch sử Trung Hoa nói chung, Khang Hi được đánh giá là một trong những vị hoàng đế tài ba, lỗi lạc nhất. Ông chính là người đã thiết lập sự thịnh trị kéo dài 134 năm của nhà Thanh sau hàng loạt các cuộc chiến tranh trước đó. Những đường lối chính sách đúng đắn của ông cũng chính là nguyên do khiến dòng họ Ái Tân Giác La giữ vững ngôi vị hoàng đế suốt hàng thập kỉ.

Hình ảnh nhân vật Khang Hi trên phim. Ảnh: Sohu

Dưới thời Khang Hi đại đế cai trị, Đại Thanh được thống nhất toàn vẹn và giữ quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, Mãn Châu cũng như nhiều khu vực khác. Danh tiếng của ông đi liền với cuộc đời huyền thoại khi đăng cơ năm 8 tuổi, 14 tuổi tự mình chấp chính, tại vị tận 61 năm - là hoàng đế ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc cũng như lịch sử thế giới.

Vì có thời gian tại vị kỷ lục nên hậu cung của Khang Hi cũng rất đông đảo, có thể xem như là đông nhất nhì trong lịch sử nhà Thanh. Theo đó Khang Hi có 4 hoàng hậu, 3 hoàng quý phi, 1 quý phi và 11 phi.

Trong đó có 9 vị phi tử được mệnh danh là "Cửu phi liên châu" của Khang Hi đều mười phân vẹn mười và nổi tiếng trong dân gian, bao gồm: Tuệ phi, Bình phi, Lương phi, Vinh phi, Tuyên phi, Thành phi, Huệ phi, Thuận Ý Mật phi, Thuần Dụ Cần phi. Ngoài ra còn có 10 tần, 15 quý nhân, 4 thứ phi, 9 thường tại, 9 đáp ứng. Tổng cộng gần 70 người, trong đó có 55 người đã mang thai.



"Cửu phi liên châu" ý nói Khang Hi có thể sủng hạnh liên tiếp cả chín phi tần này trong cùng một đêm. Ngoài ra còn có "Bát tần lâm ngự" cũng mang ý nghĩa tương tự, ý nói Khang Hi có thể sủng hạnh tám phi tử ở bậc tần trong một đêm.

Một điều khá đặc biệt là trong dàn hậu phi đông đảo của Khang Hi có đến bốn cặp là chị em ruột hoặc chung dòng tộc. Trong đó, Bình phi là em gái của Hiếu Thành Nhân hoàng hậu Hách Xá Lý thị, Quý nhân Quách Lạc La thị là em gái của Nghi phi, Ôn Hi quý phi là em gái của Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị, Quý phi Đông thị là em gái của Hiếu Ý Nhân hoàng hậu - hai chị em này cũng đồng thời là em họ của Khang Hi.



Việc có đến bốn cặp chị em cùng là hậu phi trong một thời kì hoàng đế là điều rất hiếm gặp, có thể nói Khang Hi là người đầu tiên làm nên lịch sử này. Khang Hi có sức khỏe dồi dào đến mức, năm 1718 (khi ấy Khang Hi đã gần 65 tuổi), Bạch Quý nhân Trần thị trong hậu cung còn giúp ông sinh thêm một vị hoàng tử.

Đây là hoàng tử thứ 35 trong cuộc đời của Khang Hi đế, đáng tiếc hoàng tử này mệnh yểu nên qua đời ngay sau khi sinh. Nhưng như vậy cũng đủ để thấy, tố chất thân thể của Khang Hi tốt đến mức nào nên việc hậu cung và hậu duệ ông trở nên đông đảo là chuyện rất dễ hiểu.