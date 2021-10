Sau khi Khang Hi Đế kế vị, ông cảm thấy mình có thể ngồi lên ngai vàng là nhờ căn bệnh đậu mùa, do đó cần phải giải quyết triệt để căn bệnh này, hơn nữa càng ngày càng có nhiều người bỏ mạng vì đậu mùa. Nhưng Khang Hi Đế không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau này, Khang Hi Đế đã nghe được phương pháp “Lấy độc trị độc” từ một vị đại phu già, nên đã quyết định dùng phương pháp tàn khốc này để trị bệnh đậu mùa. Ảnh: baidu.com.