Vi phạm kỷ luật, 2 cầu thủ U23 Việt Nam nhận án phạt nội bộ

Sau khi xả trại trong ngày 6/6, vào ngày 7/6, ĐT U23 Việt Nam đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Malaysia. Đây là cuộc đọ sức rất quan trọng khi thầy trò HLV Gong Oh-kyun buộc phải giành chiến thắng mới có hy vọng giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022.

Tuy nhiên, ở buổi tập này, 2 cầu thủ của U23 Việt Nam là Đặng Tuấn Hưng và Khuất Văn Khang đã đến sân tập muộn. Theo quy định nội bộ của đội bóng trước ngày lên đường tham dự giải, những cầu thủ vi phạm kỷ luật đều sẽ bị nhận án phạt từ BHL. Được biết, Đặng Tuấn Hưng và Khuất Văn Khang phải nộp vào quỹ đóng phạt 500.000 đồng.

Khuất Văn Khang đã phải nhận án phạt nội bộ. Ảnh: AFC

HLV Mourinho từ chối PSG để ở lại AS Roma

Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Jose Mourinho muốn tiếp tục dự án của ông tại AS Roma bất chấp sự chèo kéo từ PSG. HLV người Bồ Đào Nha tập trung vào công việc tại AS Roma và không có ý định ra đi ở thời điểm này. Trong khi đó, ban lãnh đạo AS Roma cũng cam kết hỗ trợ tối đa cho HLV người Bồ Đào Nha trên thị trường chuyển nhượng.

Guardiola ủng hộ Lewandowski đến Barca

Chia sẻ tại Pula Golf Resort, Pep Guardiola cho rằng Robert Lewandowski có thể thích nghi với bất cứ đội bóng nào, kể cả đó là đội bóng có chất riêng như Barca. Tuy nhiên, HLV của Man City cũng tiết lộ ông không biết Barca có đủ khả năng ký hợp đồng với Lewandowski hay không.

Lewandowski muốn rời Bayern để đến Barca. Ảnh: SPORT

Ryan Giggs có thể dự World Cup 2022

Theo SunSport, LĐBĐ Xứ Wales đang chờ kết luận của tòa án về Ryan Giggs sau vụ lùm xùm đánh đập bạn gái. Phiên tòa tiếp theo sẽ được xét xử tại Manchester vào ngày 8/8. Nếu Giggs vô tội, ông sẽ được Xứ Wales chỉ định dẫn dắt đội tuyển ở VCK World Cup 2022 vào cuối năm. Dù HLV tạm quyền Robert Page đã làm rất tốt công việc, nhưng FAW vẫn dành sự tôn trọng lớn nhất cho huyền thoại của M.U.

Arsenal và West Ham theo đuổi Zinchenko

Theo SunSport, để gia cố hàng thủ, Arsenal đã quyết định theo đuổi Zinchenko của Man City. Nhưng West Ham cũng cạnh tranh quyết liệt để có ngôi sao người Ukraine.