Ngày 1/2, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm cầu thủ bóng đá thuộc CLB Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi đánh bạc.



5 cầu thủ bóng đá CLB Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố

5 đối tượng bị khởi tố gồm: N.S.H. (SN 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp), L.B.G.H. (SN 2002, trú tại tỉnh Thanh Hoá), P.V.P. (SN 2004, trú tại tỉnh Hải Dương), N.Q.H. (SN 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai) và T.K.A (SN 2004, trú tại tỉnh Bến Tre).

Sân vận động Bà Rịa - nơi diễn ra trận đấu giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng. Ảnh: internet.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/12/2023, tại sân vận động Bà Rịa, CLB Bà Rịa-Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng có trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng, 5 đối tượng đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức.

Sau đó, các đối tượng này đặt cược cho CLB SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, CLB Bà Rịa – Vũng Tàu đã để thua với tỷ số 3-1.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ.