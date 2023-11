Công an bắt 3 người xịt sơn quảng cáo cá độ bóng đá ở Long An, đưa đến nhà dân xin lỗi, xóa vết bẩn Công an bắt 3 người xịt sơn quảng cáo cá độ bóng đá ở Long An, đưa đến nhà dân xin lỗi, xóa vết bẩn

Nhóm đối tượng trực tiếp vào khu dân cư xịt sơn đường link cá độ bóng đá trên ghế đá ở nhiều nhà dân tại Long An đã bị trinh sát hình sự Công an TP. Tân An bắt giữ khi bỏ trốn.