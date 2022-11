Vì sao bất động sản thấp tầng Vinhomes luôn có thanh khoản tốt?

Vượt xa chuẩn mực sống thông thường

Sau khi tới tham quan dự án Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, gia đình chị Thu Phượng (Q.Tây Hồ, Hà Nội) quyết định mua căn liền kề tại phân khu Thời Đại. "Tôi biết tiện ích sống trong các dự án của Vinhomes rất hoành tráng, nhưng phải tận mắt chứng kiến, trải nghiệm mới thấy choáng ngợp, nhất là các con cứ cuối tuần lại đòi tới Vịnh bốn mùa Paradise Bay chơi" - chị Phượng kể.

Khu đô thị Vinhomes luôn sở hữu những tiện ích có 1-0-2

Dành hẳn 2 ngày khám phá, vui chơi tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, gia đình chị Phượng tham gia vào hàng chục hoạt động từ trải nghiệm Công viên nước mini Aquabay, chèo thuyền kayak trên hồ nước mặn Tropical Lagoon, check in bãi biển thơ mộng, thưởng thức tiệc BBQ miễn phí bên bờ biển… Các con chị thì không thể dứt ra được khu vui chơi cho các bé.

"Vợ chồng tôi quyết định mua nhà tại đây vì thực sự muốn gia đình, con cái được tận hưởng tiện ích, không khí nghỉ dưỡng mỗi ngày mà không cần phải đi xa hay đợi có dịp" - chị Phượng chia sẻ.

Không riêng gì Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park 1, 2… được Vinhomes kiến tạo hệ sinh thái tiện ích vượt xa những chuẩn mực thông thường, mang đến chất lượng sống, trải nghiệm, sự tận hưởng vượt trội mà hiếm nơi đâu có được.

BĐS thấp tầng Vinhomes luôn ở vị trí trung tâm đắc địa, hiếm có

Nằm ở vị trí tâm điểm, cận kề các tiện ích trung tâm, các sản phẩm thấp tầng tại các khu đô thị Vinhomes như biệt thự, liền kề, shophouse luôn là những sản phẩm hưởng trọn những lợi thế có 1-0-2. Cùng với hệ sinh thái Vingroup đặc trưng: Vinhomes – Vinmec – Vinschool – Vincom đầy đủ xung quanh, cư dân được đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống mà không cần phải đi ra khỏi đô thị. Đó chính là những lý do khiến sản phẩm thấp tầng của Vinhomes luôn được quan tâm và có thanh khoản tốt trên thị trường.

Nhờ những lợi thế vượt trội, bất động sản thấp tầng Vinhomes đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục. Sau 4 năm mở bán, giá Vinhomes Ocean Park 1 trên thị trường thứ cấp đã tăng từ 150% - 285%, hay biệt thự tại Vinhomes Riverside đã tăng đến nhiều lần so với giá gốc, đạt mức trung bình 300 triệu/m2. Với Vinhomes Grand Park, các sản phẩm thấp tầng tăng từ 150% đến 200% sau hơn 3 năm mở bán.

Đầu tư chắc thắng với "bộ đôi" Vinhomes – Fantasy Home

Bên cạnh các ưu điểm làm nên thương hiệu cho sản phẩm thấp tầng Vinhomes, loại hình này còn liên tục tăng giá trị do nguồn cung khan hiếm. Ở góc độ đầu tư, đây luôn là kênh mang lại lợi nhuận cao nếu so sánh với các loại hình khác do vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở thực vừa phục vụ kinh doanh cho thuê rất tốt. Tuy nhiên, do giá trị lớn nên không phải ai cũng có thể có đủ lực đầu tư sản phẩm này.

Đầu tư với Fantasy Home là phương án an toàn bậc nhất cho dòng tiền

Giữa bối cảnh đó, sản phẩm đầu tư Fantasy Home (thuộc VMI JSC) xuất hiện như một phương án đầu tư hợp lý và an toàn. VMI triển khai mô hình hợp tác đầu tư bằng cách mua các sản phẩm thấp tầng của Vinhomes đang "hot" trên thị trường, sau đó chia nhỏ mỗi căn thành 200 suất đầu tư Fantasy Home.

Ví dụ như với các căn tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, nhà đầu tư chỉ cần 38 triệu đồng hoặc từ 90 triệu đồng với các sản phẩm liền kề, shophouse hay biệt thự tại phân khu The Manhattan (Vinhomes Grand Park, TP.Thủ Đức) đã sở hữu 1 suất đầu tư có cơ hội sinh lời tốt.

Sản phẩm đẳng cấp sẽ tối đa hóa khả năng sinh lời cho dòng vốn

Để tạo điều kiện linh hoạt cho nhà đầu tư, VMI cho phép chọn phương án đầu tư 3 hoặc 5 năm. Cùng với đó là hàng loạt ưu đãi nhằm tối đa hóa khả năng sinh lời đồng thời bảo toàn dòng vốn. Theo đó, VMI cam kết lợi nhuận tối thiểu tới 9,5%/năm dành cho các nhà đầu tư tham gia sớm trước 30/11/2022 và 8,5%/năm cho các nhà đầu tư tham gia sau thời điểm này.

VMI cũng đồng thời tính toán và xây dựng lộ trình tăng giá kì vọng hợp lý từ 15%/năm trở lên. Sau năm đầu tiên, mốc tăng giá kỳ vọng sẽ lũy kế lần lượt là 30%, 45%, 60% và 75% qua từng năm.

Nhà đầu tư có quyền chủ động tự quyết với tài sản đầu tư ở mọi thời điểm

Nhà đầu tư khi tham gia hợp tác được tự do chọn sản phẩm đầu tư, ra quyết định bán ở mọi thời điểm. Song song với đó, với các căn đã hoàn thiện nội thất nhưng chưa bán, VMI JSC sẽ đảm nhận vận hành, tìm kiếm khách thuê và nhà đầu tư được hưởng 50% lợi tức từ cho thuê.

Sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà chưa chuyển nhượng được suất đầu tư,