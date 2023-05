Vì sao Bộ Công an lùi kết thúc điều tra vụ Việt Á sang quý II/2023?

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 để thông tin tới báo chí về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, cũng như một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023. Ảnh: VGP

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ điều tra một số vụ án thuộc diện thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, trong đó nổi bật là vụ án Việt Á.

Thông tin về tiến độ điều tra vụ án Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, vụ án này được Bộ Công an tiến hành rất khẩn trương và đúng quy trình.

"Bộ Công an dự kiến có kết luận vào quý I năm 2023, tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ án và có quá nhiều vụ án tiến hành đồng thời nên xin gia hạn, phấn đấu có kết luận điều tra trong quý II", Trung tướng Tô Ân Xô nói và nhấn mạnh, Bộ Công an vẫn đang tích cực tiến hành.

Cũng tại họp báo Chính phủ vào hồi đầu năm 2023, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, sẽ cố gắng phấn đấu kết thúc điều tra trong quý I/2023. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho rằng, án tại hồ sơ nên không loại trừ khả năng sẽ có thêm tình tiết mới.

Tính tới nay, sau hơn 1 năm điều tra (từ 17/12/2021), vụ kit test Việt Á đã có hơn 100 bị can bị khởi tố. Trong đó, 3 ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm vướng lao lý, gồm: cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.



Các bị can bị điều tra về 6 tội danh khác nhau, gồm: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành, Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, thông đồng với lãnh đạo các đơn vị y tế để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, nâng khống giá bán lên 45%. Công ty đã cung ứng kit xét nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi hơn 500 tỷ đồng.

Đặc biệt, theo lời khai ban đầu của Việt, để len lỏi và phân phối kit test trên phạm vi cả nước, Công ty Việt Á đã bỏ ra tới 800 tỷ đồng để chi "hoa hồng" cho đối tác.