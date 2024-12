Vì sao các chiến binh Syria lật đổ ông Assad nhưng vẫn cam kết bảo vệ các căn cứ của Nga?

Cơ quan ngoại giao Nga ở Syria. Ảnh Tass

Các chiến binh thánh chiến Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) và các chiến binh Quân đội Syria Tự do (FSA) do Mỹ vũ trang đã tấn công Damascus vào ngày 7/12 khi Quân đội Syria rút lui và Tổng thống Assad rời khỏi đất nước để tị nạn ở Nga. Lãnh đạo HTS Abu Mohammed al-Jolani, một cựu chỉ huy Al-Qaeda, đã tuyên bố chiến thắng trong một tuyên bố trên truyền hình vào ngày 12/8, tuyên bố rằng "tương lai là của chúng ta".

Phát biểu với TASS vào Chủ Nhật, một nguồn tin giấu tên từ Điện Kremlin cho biết các quan chức Nga "đang liên lạc với đại diện của phe đối lập vũ trang Syria".

Nguồn tin cho biết, những đại diện này "đã đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự và các thể chế ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Syria", đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi hy vọng đối thoại chính trị sẽ tiếp tục diễn ra vì lợi ích của người dân Syria và sự phát triển của quan hệ song phương giữa Nga và Syria".

Nga đã can thiệp vào Nội chiến Syria năm 2015, giúp ông Assad giành lại quyền kiểm soát đất nước từ Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) và một loạt các nhóm dân quân và thánh chiến do nước ngoài tài trợ. Lần này, Moscow đã không cam kết lực lượng để ngăn chặn cuộc tấn công của HTS và FSA, với Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng ông Assad đã quyết định từ bỏ quyền lực một cách hòa bình sau các cuộc đàm phán bí mật với một số nhóm đối lập. Bộ này lưu ý rằng "Nga đã không tham gia vào các cuộc đàm phán này" .

Nga bắt đầu xây dựng Căn cứ Không quân Khmeimim gần Latakia ngay sau khi hỗ trợ Assad vào năm 2015. Từ đó đến nay, Không quân Nga đã sử dụng cơ sở này để tiến hành các cuộc tấn công vào IS và các nhóm khủng bố khác ở Syria, cũng như vận chuyển vật tư và vũ khí vào nước này.

Căn cứ không quân Khmeimim nằm cách cơ sở hải quân Tartus của Nga khoảng 60km, được Liên Xô xây dựng vào năm 1971. Nga đã ký hợp đồng thuê cơ sở này trong 50 năm vào năm 2017, trao cho Moscow toàn quyền chủ quyền đối với căn cứ này và cấp phép cho Hải quân Nga đồn trú tới 11 tàu tại đây.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cả hai cơ sở này đều được đặt trong tình trạng báo động cao trong quá trình quân nổi dậy tiến vào Damascus, nhưng "hiện không có mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với an ninh của họ".