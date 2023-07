Vì sao chưa thể công nhận giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại?

Đề xuất công nhận nghề giáo viên mầm non là nghề độc hại, nguy hiểm

Giáo viên mầm non là ngành đặc thù, công việc tuy có vất vả nhưng không quá nặng nhọc. Có nhiều ý kiến xung quanh việc có đưa giáo viên mầm non vào nghề nặng nhọc, độc hại hay không?

Mới đây, trong diễn đàn người lao động năm 2023, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ thông tin, dự kiến sẽ đề xuất đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cả nước có khoảng hơn 2.000 giáo viên mầm non, trên tổng khoảng 1,6 triệu giáo viên. Do đặc thù giáo viên mầm non thường dạy trẻ nhỏ, vừa dạy vừa phải dỗ, chăm bẵm... môi trường làm việc nhiều tiếng ồn nên công việc khá căng thẳng, áp lực.

Nghề giáo viên mầm non được cho là nghề vất vả, độc hại. Ảnh: NN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến lực lượng nhà giáo, đặc biệt là những người công tác tại vùng núi, biên giới, hải đảo… như tăng phụ cấp trách nhiệm, lo chỗ ăn ở cho nhà giáo...

Ngoài ra, hậu Covid-19, Quốc hội còn ban hành nghị quyết hỗ trợ cho hơn 50.000 giáo viên tư thục, ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền là 158 tỷ đồng.

"Hiện cả nước có 16.000 nhóm trẻ độc lập, nhiều giáo viên làm việc trong các nhóm này chưa được tham gia bảo hiểm xã hội, rất cần được quan tâm để bảo đảm quyền lợi của họ".

Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho giáo viên vùng khó khăn. Phối hợp với Bộ Nội Vụ kiến nghị xem xét nâng phụ cấp ưu đãi với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học. Hai bộ bước đầu thống nhất và đang làm việc các bộ ngành khác để sớm triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp Bộ LĐTBXH đang xem xét đưa giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Việc công nhận "giáo viên mầm non là nghề độc hại" hay không phải được xem xét kỹ

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chiều nay (ngày 29/7) ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết, Cục đã tiếp nhận thông tin này qua báo chí, tuy nhiên chưa thấy đề xuất chính thức của Bộ Giáo dục về về vấn đề "xem xét công nhận nghề giáo viên là nghề độc hại".

"Trước đây, nội dung này cũng đã được kiến nghị nhiều lần. Tuy nhiên, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị thì cần mời các cơ quan có liên quan vào quan trắc, đánh giá dựa trên các căn cứ, nghiên cứu khoa học để đánh giá, thẩm định. Quy trình thực hiện phải khắt khe, khoa học, đảm bảo tính chính xác. Không phải cứ nói nghề độc hại, vất vả là công nhận được", ông Thắng chia sẻ và phân tích thêm.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, trước mắt Bộ LĐTBXH sẽ chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đề xuất. Khi có đề xuất thì đơn vị sẽ tiến hành hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định.

Về vấn đề này, PV Dân Việt tham khảo ý kiến của một số người dân và chuyên gia thì thấy rằng, cũng có ý kiến đồng tình với đề xuất trên, nhưng cũng có ý kiến phản đối.

Chị Nguyễn Thị Nga (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, nghề nào cũng có những góc khuất, những sự vất vả nhất định. Nghề giáo viên mầm non cũng vậy thôi, sao lại phải đề xuất công nhận nghề độc hại nguy hiểm.

Còn với chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm thì họ cho rằng không nhất thiết phải công nhận giáo viên mầm non là nghề độc hại, nguy hiểm, có thể tính toán để ưu tiên cho nhóm này ở một số vấn đề.

"Ví dụ có thể cho họ về hưu sớm hơn so với độ tuổi quy định, vì thầy cô giáo mầm non không thể lên lớp xúc cơm, múa hát cho các con ở tuổi 60-62 được", một chuyên gia cho hay.