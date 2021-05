Vì sao Công an Nghệ An không còng tay kẻ bắn chết 2 người lúc đưa y ra xe?

Lực lượng chức năng không còng tay Phú lúc đưa từ nhà riêng ra xe (Ảnh THANNA)

Clip Toàn cảnh hiện trường vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở nghệ an

Chiều ngày 30/4, sau nhiều giờ thuyết phục, Công an Nghệ An đã đưa Cao Trọng Phú - kẻ nổ súng bắn chết 2 người gây rúng động ở TP Vinh từ nhà riêng ra xe cảnh sát cơ động.



Ngay lập tức sau đó, cộng đồng mạng liền đặt ra câu hỏi: Phú là kẻ vừa nổ súng bắn chết 2 người - được xem là tội phạm đặc biệt nguy hiểm nhưng tại sao lực lượng công an lại không còng tay lúc đưa đối tượng từ nhà riêng ra xe?

Để rộng đường dư luận, PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Theo Đại tá Hùng, chúng ta nên nhìn nhận vụ việc ở góc độ nhân văn.

Cụ thể, chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân, động cơ phạm tội bên trong là gì. Ví dụ như đối tượng bị quẫn bách rồi thực hiện một việc gì đó. Sau đó được lực lượng chức năng, chính quyền địa phương động viên và gia đình người thân vận động, làm tư tưởng, đối tượng đã bình tĩnh trở lại và tự ý thức được, chấp hành việc vận động đó.

Ngoài ra, khoảng cách từ nhà ra xe của lực lượng chức năng rất gần.

Thêm nữa, việc còng tay chỉ nhằm phòng trường hợp đối tượng chống đối hoặc gây ra những việc ngoài ý muốn. Nhưng đi giữa vòng vây của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, người thân như thế thì không thể xảy ra việc đó được.

Trong khi đó, Luật sư Tuấn Anh - Trưởng Văn phòng Luật sư Lê An, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An cho biết: Việc Công an, và lực lượng vũ trang khác được phép sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ phải tuyệt đối tuân thủ quy định tại “Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017”.

Việc sử dụng còng số 8 (Công cụ hỗ trợ) được quy định cụ thể tại điều Điều 61 của Luật này nhằm mục đích ngăn chặn đối tượng có hành vi phạm tội không phục tùng mệnh lệnh, hoặc có hành vi đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ và người khác.

Trong vụ việc xảy ra ngày 30/4/2021 tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, thì người chỉ huy việc bắt giữ sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định sử dụng, hoặc không sử dụng còng số 8 và các công cụ khác.

Bởi sau khi được Công an kêu gọi, giải thích, đặc biệt là sự động viên của gia đình, nghi phạm Cao Trọng Phú hoàn toàn hợp tác, phục tùng mệnh lệnh của Công an một cách tuyệt đối. Chính vì vậy, việc không còng tay nghi phạm không hề sai với quy định của pháp luật.

Hơn nữa đằng sau một hành vi phạm tội, còn ẩn chứa rất nhiều vấn đề cần phải điều tra, làm rõ. Vì thế, việc còng tay nghi phạm hay không, còn là một biện pháp nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác điều tra sau này, mà chỉ có những người được đào tạo về điều tra tội phạm mới hiểu được.

Trước đó, như đã đưa tin: Vào đầu giờ sáng 30/4, một nhóm người đi ô tô đến nhà Cao Trọng Phú (59 tuổi, ở xóm 7 xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Sau khi lời qua tiếng lại thì tiếng súng chát chúa vang lên, ngay sau đó người dân phát hiện có 2 người đàn ông nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà Phú.

Nạn nhân được xác định là Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh)

Ngay lập tức, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an được điều động đến hiện trường. Đến hơn 13h chiều cùng ngày, được Công an thuyết phục, Phú đã ra đầu thú.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 khẩu súng, 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn đã bắn.