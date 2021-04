Vụ bắn chết hai người, cố thủ ở Nghệ An: Nghi phạm là đại gia, từng rất có số má

Nghi phạm là đại gia, từng rất có số má

Liên quan tới vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), sau khi nổ súng bắn chết hai người và cố thủ trong ngôi biệt thự của mình tại xóm 7, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, nghi phạm gây án là Cao Trọng Phú (sinh năm 1962, xã Nghi Kim) có thủ 7 tiếng đồng hồ và chỉ buông súng đầu hàng khi được lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An thuyết phục.

Bên ngoài biệt phủ của Cao Trọng Phú đối tượng được cho là bắn chết hai người vào sáng 30/4 tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại địa phương, Cao Trọng Phú thường được gọi là Cao "Tỷ Phú" được nhiều người xem là đại gia có thời gian làm ăn khá lâu bên Campuchia và các tỉnh biên giới phía Nam. Khoảng 5 năm lại đây, Cao Trọng Phú về quê xây nhà.

Căn nhà Cao Trọng Phú xây rất bề thế, có thể thấy rõ từ xa hàng trăm mét, tường bao cao, xây dạng biệt phủ kiểu "nội bất xuất, ngoại bất nhập" không khác gì "pháo đài".

Căn nhà hàng trăm mét vuông của Cao Trọng Phú nhìn từ xa.

Ngay sau khi bắn chết hai nạn nhân là Ngô Quang Hưng (hay còn gọi là Hưng Dựa, sinh năm 1979, phường Vinh Tân, thành phố Vinh) và Đặng Ngọc Anh (sinh năm 1956, quê phường Quang Trung, thành phố Vinh, thường trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), Cao Trọng Phú cầm súng cố thủ trong nhà.



Ngay khi nhận được tin báo, rất đông cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm, công an địa phương, cảnh sát giao thông... đã có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự, ngăn đối tượng chạy trốn.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng (trái) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng cùng hai cấp phó của mình là Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra và Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường, chỉ đạo.

Nhiều phương án vây bắt đối tượng được đặt ra. Một số thiết bị chuyên dụng được lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sử dụng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ưu tiên việc vận động đối tượng ra đầu thú để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng nhằm để đối tượng buông súng đầu hàng, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sống khép kín, ít điều tiếng, giao thiệp

Sau khi thấy tinh thần của Cao Trọng Phú đã ổn định, người thân của Cao Trọng Phú được cơ quan công an cho phép nói chuyện với đối tượng và sau gần 7 tiếng thuyết phục với nhiều biện pháp nghiệp vụ, lời khuyên, Cao Trọng Phú đã giao nộp súng và đầu hàng lực lượng công an.

Bà H - một người dân sống gần nhà của đối tượng Cao Trọng Phú thông tin cho phóng viên Dân Việt, Cao Trọng Phú sinh năm 1962, từng nhiều năm làm ăn lăn lộn tại Campuchia và các tỉnh biên giới phía Nam.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An quan sát bên ngoài ngôi nhà của Cao Trọng Phú để quyết định phương án.

Theo bà H, khoảng mấy năm lại đây, ông Phú về quê xây nhà. Ông Cao Trọng Phú lầm lì, ít nói, cũng không giao thiệp rộng. Ông Cao Trọng Phú thường xuyên ủng hộ địa phương các chương trình xã hội, từ thiện và cũng tương đối hòa đồng với hàng xóm, không bắt nạt, gây gổ, làm điều gì điều tiếng với ai. Trước đây, ông Cao Trọng Phú cũng thuộc hàng có tên tuổi, số má sau này có tuổi thì lùi dần.

Trước đó, như lời khai của Cao Trọng Phú, 8h sáng ngày 30/4, khi Phú đang có mặt trong nhà riêng (xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh) có 3 người gồm Ngô Quang Hưng (còn gọi là Hưng Dựa, sinh năm 1979; trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Đặng Ngọc Anh (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP.Vinh, trú tại đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM) cùng một người đàn ông chưa rõ lai lịch đi trên chiếc xe Jeep biển số 72M 7353 đến nhà Phú để hỏi chuyện về mâu thuẫn trong làm ăn.

Đại tá Phạm Thế Tùng (áo trắng, trái) - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo, thuyết phục Cao Trọng Phú (áo đen, mũ đen) nộp súng đầu hàng. Tại cơ quan điều tra, Cao Trọng Phú đã thừa nhận cầm súng bắn chết Ngô Quang Hưng và Đặng Ngọc Anh.

Quá trình nói chuyện xảy ra mâu thuẫn, Cao Trọng Phú cầm súng nhắm bắn thẳng vào người Ngô Quang Hưng và Đặng Ngọc Anh làm cả hai đổ gục tại chỗ. Người còn lại đi cùng xe Jeep với nạn nhân Ngô Quang Hưng, Đặng Ngọc Anh kịp chạy thoát.

Cao Trọng Phú còn khai khẩu súng dùng bắn Hưng và Ngọc Anh được đối tượng mua từ bên kia biên giới Campuchia phòng thân, cất giấu mang về nước. Khi buông súng đầu hàng lực lượng công an, trong khẩu súng trên tay Cao Trọng Phú vẫn còn 1 viên đạn chưa dùng.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.