Thành viên Tổ tuần tra chống dịch Covid-19 làm "nội gián" đưa 200 người vượt biên trái phép

Ngày 1/5, tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết các lực lượng của cơ quan này vừa phối hợp triệt phá một đường dây đưa hàng trăm người vượt biên trái phép qua tuyến biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.



Giàng Mỉ, kẻ cầm đầu đường dây phía Việt Nam - Ảnh: Công an Lào Cai

Trước đó, ngày 13/4, tại khu vực xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Công an TP Lào Cai phối hợp với Cục CSGT đường bộ phát hiện Bùi Thị Ngọc (SN 1995, ngụ xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có hành vi vượt biên trái phép qua biên giới.

Qua đấu tranh, Ngọc khai nhận được một nhóm người đưa sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm với giá 12 triệu đồng một lượt dẫn đường. Tuy nhiên, khi sang bên kia biên giới được 7 ngày, Ngọc lại thuê một nhóm dẫn nhập cảnh trái phép trở lại TP Lào Cai.

Từ manh mối này, ngày 20 và 22/4, Công an TP Lào Cai phối hợp với Công an xã Bản Lầu, triệu tập Giàng Mỉ (SN 1990), Hoàng Sang (SN 2001), Thào Thành (SN 2003) và Giàng Nhà (SN 2003; cùng ngụ xã Bản Lầu); Hoàng Sang (SN 1988) và Lý Chừ (SN 1988; ngụ thôn Na Lốc, xã Bản Lầu) tới cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Vũ Minh Toàn, kẻ cầm đầu bên phía Trung Quốc - Ảnh Công an Lào Cai

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã làm thuê cho Giàng Mỉ từ tháng 4/2020 đến nay. Nhóm của Sang, Nhà và Thành đã thực hiện trót lọt 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc sang bên kia biên giới. Mỗi phi vụ trót lọt, Mỉ trả cho nhóm trên 600.000 đồng đến 1 triệu đồng tiền công.

Đáng chú ý, trong số những người bị bắt giữ có Lý Chừ (dân tộc Mông, ở thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu) giữ chức thôn đội trưởng từ năm 2016. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lý Chừ được tham gia Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch cùng lực lượng biên phòng tại khu vực mốc giới 108 (2) và 110 (2) nên nắm rõ cách thức tuần tra, lịch sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ trong tổ và trở thành "nội gián", tiếp tay cho Giàng Mỉ (cầm đầu phía Việt Nam) để đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo đó, mỗi khi có người cần xuất nhập cảnh qua địa phận xã Bản Lầu, Lý Chừ đi trước để kiểm tra đường, lối mòn có thể qua lại hai bên biên giới và đứng ở một vị trí thuận lợi để theo dõi bộ đội biên phòng và hải quan Trung Quốc. Khi có người vượt biên, Giàng Mỉ sẽ chỉ đạo người gọi điện cho cho Chừ, nếu an toàn thì lập tức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lý Chừ, thôn đội trưởng xã Bản Lầu, thành viên Tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19

Nhằm qua mặt lực lượng biên phòng, nhóm này yêu cầu người vừa nhập cảnh nấp trong các bụi cỏ ven đường, ống cống, rồi điện thoại cho Vũ Văn Huân (lái xe taxi) lên địa điểm đã hẹn trước đón về TP Lào Cai.

Tính từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021, Giàng Mỉ với Vũ Minh Toàn (SN 1998; ngụ xã Minh Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, cầm đầu phía Trung Quốc - người cũng đã bị bắt hôm 23/4) cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 91 vụ, đưa đường thành công cho 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.