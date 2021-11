Vì sao Cục An ninh vận tải Mỹ sẽ tới đánh giá sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ 2/12 đến 13/12?

Việc phía Mỹ tới sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất để kiểm tra nhằm phục vụ khai thác thường lệ tới nước này của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).



Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 25/10, đại diện TSA phụ trách Vietnam Airlines đã có văn bản thông báo về việc hãng này được chấp thuận sử dụng chương trình an ninh hàng không của TSA, để bảo đảm an ninh cho các chuyến bay thương mại thường lệ đến Mỹ và chấp nhận thẩm quyền thanh sát an ninh hàng không của TSA.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: CTV

Theo đó, nếu trong khuôn khổ thời gian TSA thu xếp, các giám sát viên an ninh hàng không của TSA không thể đánh giá công tác bảo đảm an ninh hàng không tại các cảng hàng không Việt Nam nơi VietnamAirlines có chuyến bay đi Mỹ, cũng như thanh sát công tác bảo đảm an ninh hàng không của Vietnam Airlines, hãng này sẽ bị thu hồi ngay bản chấp thuận đó.

Được biết, để sớm thực hiện các chuyến bay tới Mỹ, Vietnam Airlines đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về công tác chuẩn bị khai thác thương mại thường lệ đến Mỹ, trong đó đề nghị Cục Hàng không Việt Nam sớm làm việc với TSA về công tác đánh giá để cho phép hãng tiến hành các chuyến bay tới Mỹ.

Cục Hàng không Việt Nam xác nhận đã nhận được thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và đại diện trưởng TSA phụ trách Việt Nam về kế hoạch đánh giá và thanh sát an ninh hàng không của Vietnam Airlines.

Đoàn của TSA gồm 3 giám sát viên an ninh hàng không sẽ vào Việt Nam trong 2 đợt, tiến hành đánh giá công tác bảo đảm an ninh hàng không của điểm xuất phát các chuyến bay đi Mỹ tại Cảng Hàng không quốc tế (sân bay) Nội Bài - Hà Nội từ ngày 2/12 - 7/12 và Tân Sơn Nhất từ ngày 8/12 - 13/12.

Sân bay Nội Bài đón khách trở lại. Ảnh: CTV

Theo đó, Tổ giám sát sẽ kiểm tra, thanh sát công tác bảo đảm an ninh hàng không của Vietnam Airlines và một số doanh nghiệp sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay phục vụ cho Vietnam Airlines.

Nội dung hoạt động đánh giá an ninh hàng không của TSA là đánh giá sự tuân thủ của Việt Nam tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất đối với các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành (SARPs) của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO).

TSA sẽ thanh sát về việc chấp hành quy định của TSA về bảo đảm an ninh hàng không đối với Vietnam Airlines và các hãng hàng không nước ngoài khác đang có chuyến bay đến Mỹ từ Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay cho các hãng hàng không như VAECO, AESC...

Hoạt động đánh giá lần này nhằm hoàn thiện những bước cuối cùng để các cơ quan chức năng của Mỹ xem xét cho phép bay thẳng thương mại thường lệ cho hãng bay quốc gia Việt Nam.